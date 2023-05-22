Ankara

Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Satranç Birliği'nin (ECU) Dıraç kentinde 25 ülkeden 7-17 yaş arası 212 sporcunun katılımıyla düzenlediği şampiyonada Türkiye'yi, 26 sporcu temsil etti.

Türkiye'nin 6 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalyayla birinci sırada tamamladığı organizasyonda Gürcistan 8 madalyayla ikinci, Azerbaycan 5 madalyayla üçüncü oldu.

Milli sporcu Bora Şahin, Masal Budumlu, Görkem Ünsal, Hayri Beyhun Şenel, Hasan Hüseyin Çelik ve Zeynep Çiftçi altın, Bora Savran, Selin Torun, Miraç Melih Topuz, Metehan Özen gümüş, Ali Poyraz Uzdemir, Ali Varyemez, Mert Can Seviğ, Zeynep Acar ve Elifnaz Akat bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Gülkız Tulay, milli sporcuların organizasyonda büyük bir başarıya imza atarak kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

"Avrupa’da, dünyada ve olimpiyatlarda biz varız, Türk satrancı var." diyen Tulay, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, yeni bir yüzyıla girerken, umutlarımız ve heyecanımız çok yüksek. Yeni başarılar bizi bekliyor. Geçtiğimiz yüzyılda büyük başarılara imza attık. Şimdi yeni yüzyıla hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

AA