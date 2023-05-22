Ankara

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Serie A'da Napoli, La Liga'da Barcelona'nın ardından İngiltere'de de Manchester City, sezonu ilk sırada kapatmayı garantiledi. Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), zirve için geri sayıma başlarken, Bundesliga'da ise Bayern Münih'i geride bırakan Borussia Dortmund, şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.

Manchester City, 9. kez şampiyon

Zirve yolundaki rakibi Arsenal'in konuk olduğu Nottingham Forest'a 1-0 yenilmesiyle şampiyonluğu hafta sonunun ilk gününde garantileyen Manchester City, dün ise konuk ettiği Chelsea'yi aynı skorla yenerek son 6 sezonda 5'inci, toplamda ise 9. şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde bu sezon üstün performansıyla her kulvarda fark yaratan Manchester City, sezonu üç kupayla kapatmanın hesabını yapıyor.

İngiltere Federasyon Kupası'nın finalinde 3 Haziran Cumartesi günü Manchester United ile karşılaşacak City, 4 yıl aranın ardından tarihinde 7. kez bu kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

Manchester ekibinin en büyük rüyası ise 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşebilir. Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Inter takımıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak City, 2021'in ardından ikinci kez son iki takım arasına kaldığı organizasyonda ilk kez mutlu sona erişmek istiyor.

Ligde, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi kotası almaya çalışan takımlardan Manchester United, deplasmanda Bournemouth'u 1-0'la geçti. Ağırladığı Aston Villa ile 1-1 berabere kalan Liverpool'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Newcastle United ise bugün kümede kalma mücadelesi veren Leicester City ile kritik bir maça çıkacak.

Ligin 37. haftası sonunda, bir maçı eksik 88 puanla şampiyon Manchester City'yi, 81 puanla Arsenal, 69'ar puanla Newcastle United ile Manchester United (birer maçları eksik), 66 puanlı Liverpool izledi.

Bundesliga'da Bayern Münih'in serisini Borussia Dortmund bozabilir

Bayern Münih, seyircisi önünde çıktığı karşılaşmada, Leipzig'e 3-1 yenilerek zirvedeki yerini kaybetti. Augsburg deplasmanından 3-0 galip ayrılan Borussia Dormund, Bayern Münih'i geçerek ligin son haftasına lider girdi.

Son haftada evinde Mainz 05'i konuk edecek Borussia Dortmund, haftayı galibiyetle tamamlaması durumunda her koşulda şampiyonluğunu ilan edecek. 10 yıllık şampiyonluk serisini kaybetme tehlikesi yaşayan Bayern Münih ise deplasmanda Köln ile karşılaşacak.

Sezonun flaş ekiplerinden Union Berlin ise deplasmanda Hoffenheim'e 4-2 mağlup oldu.

Bundesliga'nın 33. haftası sonunda 70 puanlı lider Borussia Dortmund, Bayern Münih'in 2, Leipzig'in 7, sırasıyla Union Berlin ile Freiburg'un 11 puan önünde yer aldı.

Ligue 1'in zirvesindeki PSG farklı kazandı

Lider PSG, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin golleriyle deplasmanda Auxerre'i 2-1 yendi. Bu sonuçla PSG, son iki hafta öncesi en yakın rakibiyle arasında 6 puan farkı koruyarak, şampiyonluk için geri sayıma başladı. PSG, gelecek hafta konuk olacağı Strasbourg'tan puan alması halinde üst üste ikinci, toplamda 11. kez adını zirveye yazdırmayı garantileyecek.

Lens, deplasmanda Lorient'i 3-1 yenerek zirve umudunu son iki haftaya taşıdı. Olimpik Marsilya ise konuk olduğu Lille'e 2-1 kaybetti.

PSG, Ligue 1'in 36. haftasının ardından 84 puana ulaştı. Lens 78, Olimpik Marsilya 73, Monaco ise 65 puanla Paris ekibinin ardında ilk 4 içinde kaldı.

Barcelona ve Real Madrid haftayı mağlubiyetle kapattı

La Liga'nın 35. haftasında, şampiyon Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'a 2-1 mağlup oldu.

Atletico Madrid, ağırladığı Osasuna'yı 3-0'la geçerken, Real Madrid ise deplasmanda Valencia'ya 1-0 yenilerek son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü.

Ligin son 3 haftası öncesinde, 85 puanlı şampiyon Barcelona'yı, Atletico Madrid 13, Real Madrid 14, Real Sociedad ise 20 puan geriden takip etti.

Serie A'da şampiyon Napoli, kazanmaya devam ediyor

33 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Napoli, konuk ettiği Inter'i 3-1'le geçti ve rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Lazio, konuk olduğu Udinese'yi 1-0, Milan ise ağırladığı Sampdoria'yı 5-1'le geçerek haftayı 3 puanla kapattı. Son haftaların formda ekibi Juventus, haftanın kapanış müsabakasında bugün TSİ 21.45'te Empoli'ye konuk olacak.

Serie A'nın 36. haftasını 86 puanla geçen şampiyon Napoli'yi, bir maçı eksik 69 puana sahip Juventus, 68 puanı bulunan Lazio, 66 puanlı Inter izledi.

AA