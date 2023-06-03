İSTANBUL- Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB), Diş Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Ticaret Bakanlı’ğının desteğiyle gerçekleştirilen fuara Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Rotterdam Baskonsolosu Sevgi Kısacık, Ticaret Bakanlığı Ululsararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran gibi önemli isimler katıldı.Medulux Health Turizm Acentası Kurucusu ve SanitasSPA Kurucu Ortağıi Tügiad Başkan Yardımcısı, Ulikad Üyesi Dr. Şebnem Akman Balta’da turizm fuarında Türkiye’yi temsil etti.

“BİRÇOK GÖRÜŞME YAPTIK”

Fuarda çok yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını söyleyen, Dr . Şebnem Akman Balta, Avrupalı turistler Türkiye’yi çok seviyor, özellikle yaz aylarında Türkiye’ye yoğun bir ilgi oluyor. Biz de burada birçok görüşme gerçekleştirdik gösterilen ilgiden çok memnunuz” dedi.

TÜRKİYE TANITILDI

Amsterdam’daki fuara katılan Hollandalı ve Belçikaliziyaretçiler, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin kalitesini övgüyle dile getirdiler. Türkiye’nin sağlık sektöründeki uzmanlık, teknoloji, hız, kalite ve misafirperverlikleriyle dikkat çektiğine vurgu yaptılar.

Hollanda’da sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla oranının yüzde 10’dan fazla olduğu ve Türkiye’nin önemli hastaneler, göz merkezleri, diş klinikleri, estetik cerrahi ve tüp bebek merkezleri gibi sağlık kuruluşlarının fuarda yer aldığı bilgisi verildi.

HABER: MERVE ELÇİ