BAKÜ AA- Konferansın açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycanlı milletvekilleri, her iki ülkeden doktorlar, bilim insanları, sağlık turizmi acenteleri ile sigorta şirketleri yetkilileri katıldı.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılına atfedilen konferans İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada Türk ve Azerbaycanlı doktor ve bilim insanlarının tecrübe ve bilgilerini paylaşmasının değerli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Son yıllarda iki ülke ilişkilerinde yaşanan gelişmelere değinen Bağcı, Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a gösterdiği siyasi ve manevi destekleri, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Azerbaycan halkı ve devletinin Türkiye'yle dayanışmasını hatırlattı.

Bağcı, 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Tüm alanlarda büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflerin yakalanmasında bu gibi faaliyetler büyük katkı verecektir." diyerek, katılımcılara başarı diledi.

Azerbaycan'ın başarılı kalp damar cerrahlarından milletvekili Reşat Mahmudov ise konuşmasında Haydar Aliyev'in Azerbaycan için yaptıklarından ve son dönemlerde Azerbaycan'da sağlık alanında yapılan reformlardan bahsetti.

Konferansa Türkiye'den katılım sağlayan Prof. Dr. Aşkın Esen Hastürk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün daha ziyade onkoloji üzerine fikir alışverişi yapacaklarını bildirdi.

Hastürk, "Bilgi alışverişi, bilimsel açıdan hastaların değerlendirilmesi, Azerbaycan'la diğer ilişkilerde olduğu gibi sağlık sektöründe de bu ilişkilerin geliştirilmesi güzel bir olay. Azerbaycan'da tıp sektörü gelişme aşamasında. Bu konuda da Türkiye'den her türlü destek, her türlü ilişki, bilimsel ve hasta alışverişi yapılmaktadır. Bu süreçlerin böyle devam etmesi iki ülke arasında ilişkilerin arttırılması yönünde önem arz etmekte." dedi.

Azerbaycanlı katılımcı doktor Toğrul Celilov ise "Türk doktor kardeşlerimiz her zaman en üst seviyede bize desteklerini gösterdi ve göstermeye de devam ediyorlar. Bizim doktorlarımızın çoğu Türkiye'de uzmanlık eğitimi aldı. Sadece eğitim değil, tıpta teknoloji, yöntemler açısından da işbirliği yapıyoruz. İşbirliklerimiz gelişmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sağlık sektörü ve sağlık turizmindeki potansiyelini aktarma ve iki ülkenin önde gelen cerrahları arasında köprü kurulmasının amaçlandığı, Azerbaycan'dan 300, Türkiye'den 20 cerrahın katıldığı konferans bilimsel sunumlarla devam etti.