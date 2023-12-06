Enstitüden yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanında çok sayıda kişi eğitim ve kariyer imkanları dolayısıyla Türkiye’yi tercih ederek “Türkiye hayallerini” gerçekleştirmek için Türkçe Yeterlik Sınavı'na başvuru yapıyor.

Türkçeyi ikinci veya yabancı dil olarak öğrenen bireylerin Türkçe dil yeterliklerinin ölçülmesi amacıyla yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı’nın 2024 yılı ilk uygulaması 13 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

Sınavda başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi veriliyor. Q-mark'a sahip olan Türkçe Yeterlik Belgesi, Türkçenin ilk ve tek uluslararası geçerliğe sahip dil yeterlik belgesi özelliği taşıyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olan adaylar, Türkiye’deki üniversitelerde Türkçe hazırlık bölümüne gitmeden eğitimlerine başlayabiliyor. Türkçe Yeterlik Belgesi, iş başvurularında ve kariyer planlamalarında belge sahiplerine büyük bir avantaj sağlıyor.

Her coğrafyadan başvurunun yapıldığı tek uluslararası Türkçe sınavı

Türkiye’de eğitim ve kariyer imkanlarında sağladığı ayrıcalıklarla uluslararası alanda Türkçe Yeterlik Sınavı’na gösterilen ilgi her geçen uygulamada daha da artıyor.

Enstitü, Türkçe Yeterlik Sınavı’nı bugüne kadar 49 ülkede, 61 sınav merkezinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirdi. Türkçe Yeterlik Sınavı’na en çok başvuru yapılan ülkeler arasında Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Suriye Güvenli Bölge yer alıyor.

Öte yandan, Kanada, Arjantin, Japonya ve Mısır da başvuruların yapıldığı ülkeler arasında bulunuyor. TYS başvuruları, "sinav.yee.org.tr" adresi üzerinden yapılacak olup başvuru süresi 17 Aralık'a kadar devam edecek.