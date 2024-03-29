Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre maçların programı şu şekilde:

Yarın:

12.00 Trabzonspor-Ataşehir Belediyespor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler- Bitexen Adana İdmanyurduspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Hakkarigücüspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

12.00 Fatih Vatanspor- Karadeniz Ereğli Belediyespor (Fatih Mimar Sinan)

13.00 Beşiktaş JK United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Halit Kıvanç)

14.00 Beylerbeyi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Bitexen 1207 Antalyaspor (Vefa)

15.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-ALG Spor (Batur)