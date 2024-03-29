Haber: Dinçer Karacalar

Gemlik Spor Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak müsabaka öncesi Bursa temsilcisi yönetimi, teknik heyeti ve oyuncularıyla tek yumruk oldu. Potanın yükselen yıldızı olarak gösterilen Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor Kulübünün Başkanı Zafer Bahadır Saraç, sezon boyunca çok başarılı maçlar çıkardıklarını, ilk hedef olan play-off’u yakalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“Turgutlu Belediyespor’u yendik, yine yeneriz”

Çok kaliteli bir teknik ekibe ve son dakikaya kadar savaşıp hiç pes etmeyen güçlü bir oyuncu grubuna sahip olduklarının altını çizen Başkan Zafer Bahadır Saraç, “Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor Kulübü olarak basketbol tutkusuyla yanan genç kızları spora kazandırıp oluşturacağımız jenerasyonla kupalara ambargo koymak istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. İlk yılımızda güzel bir başarı gösterip play-off’a ulaştık. İstikrarlı bir çizgi yakalayıp son 8 maçımızda sadece 1 kez kaybettik. Şimdi bu başarı grafiğini play-off’a da taşıyarak yarı finale yükseleceğimize yürekten inanıyoruz. Turgutlu Belediyespor’a karşı ligin başında oynadığımız maçta tecrübesizliğimizin kurbanı olup müsabakayı kıl payı kaybetmiştik. Ancak 12 Ocak’ta Manisa’da oynadığımız müsabakayı rahat bir şekilde kazanıp rövanşı aldık. Yaptık, yine yaparız. Rakibimizi iki maçta da mağlup edip Bursa taraftarına yarı final bileti hediye etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Tribünleri dolduralım, zaferi birlikte yaşayalım”

Bursalı sporseverleri yarın Garden City Turgutlu Belediyespor ile Gemlik Spor Salonu’nda oynayacakları maçta takımlarına destek vermeye davet eden Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor Kulübü Başkanı Zafer Bahadır Saraç, şöyle devam etti: “Çok önemli bir eşikteyiz. Bursa taraftarının gücüyle bu engeli aşıp hep birlikte yarı final için avantaj yakalamak istiyoruz. Kıymetli Bursa seyircisine sesleniyoruz. Gemlik Spor Salonu’na gelin, bu savaşçı kızlara destek verin. Bursalı taraftarlar, formalarında şehirlerinin ismini taşıyan bu takıma sahip çıktıkları sürece hedefe ulaşmamız çok daha kolay olacaktır. Parkeyi yüreğini koyan, son topa kadar savaşan, formalarını terle ıslatan bu kızlarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Tribünleri dolduralım, inşallah alacağımız galibiyetle de maçın sonunda hep birlikte zaferi kutlayalım.”