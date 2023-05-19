TAHRAN AA- Tahran'daki İmam Humeyni Cuma Mescidinde düzenlenen fuara bu yıl Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet Vakfının yanı sıra 6 yayınevi katılıyor.

Fuar alanında Tahran Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla "İran-Türkiye Ortak Edebiyatının Yakınlaştırılması" başlıklı buluşma gerçekleştirildi. Fuarda yazar ve şair Ahmet Efe de okuyucularıyla buluşarak Farsça basılan şiir kitabı “Hasretin Yedi Rengi” ile çocuk kitaplarını imzaladı.

Bugüne kadar şiir, roman, hikaye, hat sanatı gibi alanlarda onlarca esere imza atan Efe, yabancı dillere çevrilen eserlerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Efe, özellikle çocuklara yönelik olmak üzere çeşitli eserler hazırladığını belirterek, "Gençlik dönemimden bu yana belki 150 eserimiz neşredilmiş oldu. Bunların bir kısmı yabancı dillere de tercüme edildi. İngilizceye, Arapçaya, Farsçaya tercüme edilenler var." dedi.

Kitaplarını Farsça basan yayınevi ve Bakanlığın davetiyle 34. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı’na katıldığını aktaran Efe, hem çocuklara yönelik bazı kitaplarının hem de bir şiir kitabının Farsçaya tercüme edildiğini söyledi.

Daha önce birkaç defa İran’a geldiğini ve İran’ı bildiğini belirten Efe, bu gelişinin daha farklı ve kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Efe, "İnşallah bu kitapların tercüme edilmiş şeklini ve bu fuarda satılıyor olmasını da bir imza vesilesiyle görmüş oldum. Gerçekten duygulandım, heyecanlandım ve sevindim." diye konuştu.

Yayınevine başka kitaplarının da çevrilmesini önerdiğini kaydeden Efe, "Tercüme edilmesini istediğim romanlardan birkaç tanesinde İran da var. Tebriz var, Şiraz var, dolayısıyla o Türkçe metinler Farsçaya tercüme edilir ve İranlı okuyucularla da buluşursa daha hayırlı ve güzel olur diye ümit ediyorum." dedi.

Efe, önerdiği eserlerin arasında Buz Kırığı, Zenadika ve Sir-Derya'dan Uçan Kartal kitaplarının bulunduğunu aktardı.

Fuarda Türkiye'den 900 kitap tanıtıldı

AA muhabirine konuşan Türk yayıncı Tayfur Eser, Tahran Kitap Fuarı'na son yılarda sürekli katıldıklarını belirtti.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yıl 6 yayınevini fuara davet ettiğini aktaran Eser, İran yayınevleri ile karşılıklı telif alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi.

Eser, "Çok fazla kitabımız Farsçaya çevrildi. Farsçadan da Türkçeye çevirdiğimiz kitaplar oldu, özellikle çocuk edebiyatı alanında. İki ülke edebiyatı arasındaki köprünün gün geçtikçe daha kuvvetli bir şekilde büyüyeceğini, gelişeceğini söylemek mümkün." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Elif Uzun Sümercan da Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Standı olarak Tahran’daki kitap fuarına katıldıklarını söyledi.

Sümercan, Türk kültürü ve edebiyatını tanıtma, yayıncılık faaliyetlerinde işbirliği ve kültürel koordinasyonu sağlama amacıyla burada bulunduklarını aktardı.

İranlı yazarların fuara gösterdiği ilginin güzel olduğunu söyleyen Sümercan, fuara Kültür ve Turizm Bakanlığının prestij eserlerinin yanı sıra Türk edebiyatını destekleme ve dışa açılım projesi kapsamında 900 kitapla katıldıklarını belirtti.

Sümercan, "Ayrıca Konya İl Kültür Müdürlüğümüz tarafından (Mevlana Celalettin-i Rumi’nin) Mesnevi’nin tıpkı basımının da burada sergilenmesi amacındaydık. Mesnevi’nin tıpkı basımına karşı da İranlı kitap severlerin son derece güzel ilgi ve alakası var. Memnunuz." ifadelerini kullandı.

Türk yayınevlerinin de ulusal stant bünyesinde fuarda yer aldığını kaydeden Sümercan, "Yayınevlerimiz ile İran yayınevlerini buluşturup Türk edebiyatını desteklemek amacıyla dışa açılım projesi kapsamında eserleri yayınevlerine tanıtıyoruz." dedi.

Sümercan, İran yayınevlerini Türkiye’deki kitap fuarlarına katılmaya davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Tahran'da 10 Mayıs'ta başlayan ve İran'dan 2 bin 700, ülke dışından da 100'e yakın yayınevinin katıldığı fuar 20 Mayıs’a kadar devam edecek.