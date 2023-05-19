ANKARA AA- British Council "Yaratıcı İşbirlikleri" hibe programı kapsamında gerçekleştirilen festivale yurt içinden ve yurt dışından 22 engelli müzisyen katıldı.

Eğitim ve konferansların Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde konserlerin ise Musiki Muallim Mektebi ve CSO Ada Ankara'da düzenlenen festival, yarın sona erecek.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatın engel tanımadığını, dünyadan her türlü insanı birleştirdiğini söyledi.

Farklı disiplinlerden, farklı ülkelerden engelli müzisyenleri ortak paydada buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Özden, "Hayata sanatla, müzikle, resimle tutunma gayesi olan engelli gençlerimizi kendi içimizde harmanlama amacıyla böyle bir proje başlattık." diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtarslan ise böyle bir festivale öncülük yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Festival kapsamında düzenlenen konserlerin birinde gençlerin bireysel performans sergileyeceklerini birinde ise üniversitenin oda orkestrasıyla sahne alacağını anlatan Kurtaslan, Bach'tan Mozart'ta Aşık Veysel'den popüler müzik parçalarına kadar geniş bir repertuvarla izleyicilerle buluşacaklarını bildirdi.

Üniversite olarak engellilerin eğitimine katkı sağlamanın kendileri için önemini vurgulayan Kurtaslan, "Üniversitemizde engellilere yönelik birçok araştırma merkezi, koordinatörlükler ve topluluklar var. Bu altyapıya sahipken böyle bir uluslararası festivali yapmak artık bir gereklilikti." ifadelerini kullandı.

"Müziğe bakış açısını değiştirmek istiyorum"

Festival katılımcılarından Şevval Koç, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, birçok enstrümanı çaldığını, ayrıca Bizim Orkestra'da vokal yaptığını söyledi.

Engelsiz Müzik Festivali yapılmasından mutluluk duyduğunu ve devamının gelmesini dilediğini belirten Koç, özel gereksinimli bireylerin gerekli imkan ve destek sağlandığında birçok şeyi başarabildiğini vurguladı.

Koç, az gören bir birey olarak, en büyük hayalinin müzik öğretmenliği olduğunu belirterek, "Ülkemizde, müziğe olan bakış açısını değiştirmek istiyorum. Öğrencilerin müziği sadece not geçilecek bir ders olarak görmemesini, bunun bir sanat dalı ve ruhun gıdası olduğunu anlamalarını istiyorum." dedi.

SERÇEV Engelsiz Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Betül Ela Dağılmaz da müziğin kendisi için bir tutku olduğuna işaret ederek, müziksiz bir hayat düşünemediğini söyledi. Desteklendikleri durumda her şeyi başarabileceklerini vurgulayan Dağılmaz, "Festivalin de güzel olacağını düşünüyorum. Güzel ortamlara girip, değişik duygular tadacağız." diye konuştu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi ikizlerden Hamza Atakul, müzik eğitimi aldıklarını belirterek, şarkı söylemekten büyük keyif aldığını söyledi.

Emre Atakul ise ilerde neyzen olmayı hedeflediğini ve festivalde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.