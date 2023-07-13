HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın hastanesi ve sağlık kuruluşu 12-14 Eylül’de Rusya’nın Başkenti Moskova’da düzenlenecek “TRUST MOSCOW LUXURY MEDICAL TRAVEL” etkinliğinde ziyaretçileriyle buluşacak. Etkinlik, Plaza Garden Moscow WTC Otel’de yapılacak.

Luxury deneyimleri dünya çapında en son tıbbi tedavilerle birleştiren nihai medikal turizm programı TRUST MOSCOW LUXURY MEDICAL TRAVEL SHOW programında ayrıca bir ilke imza atılarak, tüm katılımcılar MOSKOVA EXPOCENTRE FUAR ALANI’nda düzenlenecek INTERNATIONAL RUSSIAN TRAVEL MARKET fuarında da B2B – B2C network fırsatlarından yararlanacaklar.

Sağlık hizmetlerinin luxury ayrıcalıklar ile buluştuğu büyüleyici bir yolculuğa davet eden bu etkinlik, luxury medikal turizm dünyasına olağanüstü bir bakış sunuyor.

3 günlük program boyunca, Türkiye’den katılım sağlayacak alanında uzmanlaşmış çok yetenekli doktorlar, cerrahlar ve tıp uzmanları ile Rus medikal turizm profesyonellerinin, luxury sağlık turizm dünyasındaki en son atılımlar ve trendler hakkındaki görüşlerinin paylaşıldığı röportajlara da yer verilerek gelişmiş teşhis prosedürleri ve daha fazlasındaki en son gelişmelerinde ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Future X Events & Exhibitions Genel Koordinatörü Elif Alataş, ‘’ Luxury medikal turizm konsepti ile düzenledikleri sağlık turizmi fuarlarının, sağlık turizmi sektöründeki paydaşları bir araya getiren, işbirliklerini teşvik eden, pazarlama ve tanıtım fırsatları sunan, eğitim ve bilgi paylaşımını destekleyen ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunan önemli etkinlikler olduğunu, bu fuarlara katılmanın sağlık turizmi sektörü için büyük faydalar sağladığını belirtti’’.

Global sağlık hizmetlerinde en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasına giren Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa arasındaki konumu ile birlikte merkez bir coğrafyada yer alması, deneyimli sağlık personeli, yüksek kaliteli servisi ve uygun maliyetleri ile sağlık hizmeti almak isteyen Rusların yanısıra İngilizlerin de oldukça dikkatini çekiyor.

The Future X Events & Exhibitions, GUSIB Health Tourism Consulting Company işbirliği ile düzenlenen Luxury etkinliklerin devamında 6-8 Kasım 2023 de Millenium Gloucester Hotel London Kensington’da düzenlecek World Travel Market Trust London Medical Travel Show yer alıyor.