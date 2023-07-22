ANKARA AA- ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Araştırma Laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2022-2023 yılı alan sıralamasında, dünyadaki en iyi üniversiteler 78 farklı bilim alanına göre listelendi.

URAP'ın internet adresinden kamuoyuna duyurulacak listede, üniversiteler, son 5 yılın akademik performansı üzerinden değerlendirildi. Üniversitelerin makale, toplam doküman ve atıflarının ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası iş birliği ölçütleri, URAP alan sıralamasında kullanılan temel ölçütler oldu. Sıralamada yazar sayısı 1000 ve daha fazla olan makaleler değerlendirmeye alınmadı.

URAP'ın 2022-2023 alan sıralamasında, bu yıl 115 farklı ülkenin üniversiteleri en az bir alan sıralamasında yer aldı. En az bir alan sıralamasında yer alan üniversitelerin toplam sayısı 2 bin 514 oldu.

Çin'in 390 üniversitesi en az bir alan sıralamasında yer alırken ABD'nin en az bir sıralamaya giren üniversite sayısı ise 318 oldu.

Üçüncü sırada yer alan Japonya'nın alan sıralamasında yer alabilen üniversite sayısı ise 130 oldu.

Harvard zirveyi kaptırmadı

Rapora göre, Harvard Üniversitesi 78 alanın 23'ünde dünya birincisi oldu. Harvard'ın ardından Çin'in MIT'si olarak anılan Tsinghua Üniversitesi 14 alanda dünya birincisi olarak ABD'nin önde gelen çok sayıda üniversitesini geride bıraktı.

İngiltere'nin Oxford Üniversitesi 6 alanda dünya birincisi olarak dünyanın en başarılı üçüncü üniversitesi oldu. Hollanda’dan Amsterdam Üniversitesi 4 alanda dünya birincisi olarak en başarılı dördüncü üniversite oldu.

Türkiye'den 84 üniversite en ez bir alanda dünya liginde

Türkiye'den 84 üniversite, en az bir alanda sıralamada yer almayı başardı. Türkiye, bu yıl açıklanan 78 alanın 46'sında yer aldı.

Türk üniversitelerinin en fazla sayıda yer aldığı alanlar tıp-sağlık -bilimleri ve mühendislik alanları oldu. Tıp-sağlık bilimleri alan sıralamasına geçen yıl 78 üniversite, bu yıl ise 84 üniversite girmeyi başardı.

Mühendislik alanında dünya sıralamasına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 36, kimya bilim alanında ise 30 Türk üniversitesi girdi.

Teknoloji alanına 26 üniversite, biyoloji alanına 23 üniversite, matematik alanına 16 üniversite, Cerrahi alanına ise 12 üniversite girmeyi başardı.

URAP Dünya Alan Sıralaması'nda İTÜ'nün 27 bilim alanında, ODTÜ'nün 23 bilim alanında ve Hacettepe Üniversitesinin ise 22 bilim alanında yer aldığı görüldü. İstanbul Üniversitesi bu yıl 17 bilim alanında yer alırken Yıldız Teknik ve Gazi üniversiteleri 15'er bilim alanında yer aldı. Atatürk Üniversitesi 14 alanda, Ege, İ. D. Bilkent, Ankara ve Koç üniversiteleri 13'er alanda yer aldı.

Boğaziçi 10 sıralamada yer alırken, Yakın Doğu ve Fırat üniversiteleri 9'ar bilim alanında yer aldı.

Karadeniz Teknik, Marmara ve Dokuz Eylül üniversiteleri ise 8'er alanda yer aldı.

İTÜ, polimer bilim alanında dünya 57'ncisi olmayı başardı. Ayrıca, su kaynakları alanında dünya 146'ncısı, inşaat mühendisliği alanında 161'inci, mimarlıkta 181'inci oldu.

ODTÜ, eğitimde 226'ncı, inşaat mühendisliğinde 315'inci, enerji ve yakıt alanında 384'üncü, bilgisayar mühendisliği ve enformatikte 410'uncu oldu.

Hacettepe Üniversitesi, pediatri alanında dünya 144'üncüsü ve diş hekimliği alanında dünya 145'incisi, nöroloji alanında 275'inci, eğitimde 292'nci oldu.

İstanbul Üniversitesi, diş hekimliğinde 170'inci, pediatri alanıyla 188'inci, nöroloji alanıyla 235'inci, cerrahi alanıyla 293'üncü oldu.

Her üniversitenin dünya alan sıralamalarındaki yeri ve diğer detaylara https://urapcenter.org/Rankings/2022-2023/fields adresinden ulaşılabiliyor.