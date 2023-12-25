Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Sezona Palencia takımıyla başlayan Brandon Brown’ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Brandon Brown." ifadelerine yer verildi.
34 yaşındaki basketbolcu, kariyeri boyunca Fransa, Rusya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Brezilya, Avustralya, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail liglerinde oynadı.
2019'da Balkan Botevgrad'da Bulgaristan Birinci Ligi, 2022'de de U-BT Cluj-Napoca'da Romanya Birinci Ligi şampiyonluğu yaşayan Brown, son olarak İspanyol ekibi Palencia'nın formasını giydi.Kaynak: AA