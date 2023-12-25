Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dün akşam oynanan ve golsüz eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından takımlar 44'er puanla ilk iki sırayı paylaştı. Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürmeyi başarırken, ikinci sıradaki Galatasaray ise şampiyonluk yarışında rakibinin puan farkı açmasına izin vermedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk için Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti yaşanıyor.

Kadın Futbol Ligi'nde 15. hafta mücadelesi geride kalırken, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, sahasında Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 8-0 yenerek puanını 36'a çıkardı.

Galatasaray ise deplasmanda ALG Spor'a 4-1 yenilerek 36 puanda kaldı. Sarı-lacivertli takım rakibinin puan kaybetmesiyle averajla liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe erkeklerde Trendyol Süper Lig'de 44 puan ve averajla, kadınlarda ise 36 puan ve yine averajla rakibi Galatasaray'ın önünde yer alıyor.