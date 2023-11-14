Dubai

Havacılık başta olmak üzere farklı alanlardan birçok Türk şirketi, en gelişmiş ürünlerini dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden Dubai Airshow 2023'te tanıtıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde başlayan Dubai Airshow 2023, 95 ülkeden 1400'den fazla katılımcıyı ağırlıyor.

180'den fazla ticari, özel ve askeri uçağın sergilendiği etkinlikte, havacılık alanından 300'den fazla konuşmacı yer alıyor. 20 ülkenin pavilyonlarıyla yer aldığı fuarda, en inovatif ürün ve teknolojiler katılımcılara sunuluyor.

Boeing, Airbus gibi sektörün öne çıkan firmalarına ev sahipliği yapan etkinlikte Türkiye'yi 8 şirket temsil ediyor.

Fuarda ürünlerini sergileyen Türk şirketler arasında; Pavelsis, Roketsan, Turkish Cargo, Turkish Technic, Garanti Kompozit, Keyvan Havacılık, Redstar Havacılık ve Transvaro yer alıyor. Şirketler fuarda en gelişmiş ürünlerini tanıtarak küresel işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Aviyonik haberleşme protokolünden akıllı mühimmatlara birçok yerli teknoloji vitrine çıktı

Aviyonik sistemler, askeri elektronik ve haberleşme sistemleri, güç elektroniği alanlarında projeler yürüten Pavelsis, geliştirdiği aviyonik haberleşme protokolü başta olmak üzere çeşitli teknolojilerini fuar ziyaretçilerine tanıtıyor.

Roketsan standında ise SİHA'larla birlikte adını dünyaya duyuran mini akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T, Cirit Lazer Güdümlü Füze, Seyir Füzesi Çakır, Sungur Hava Savunma Füze Sistemi, Stand-Off Mühimmatı SOM ve Mikro Uydu Fırlatma Sistemi yer alıyor.

F 35, F16-60, JF 17'nin aralarında bulunduğu birçok uçağın uçuş gösterisine de ev sahipliği yapan etkinlik, 17 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.