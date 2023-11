Haber: Damla Oya Erman

Ancak Birleşik Krallık merkezli oyun stüdyosu Upstream Arcade'in kurucuları Patrick Martin ve Adam Langridge için bu, bir rüyanın gerçek olması demekti.

Langridge, “Hatırlıyorum, orta 2000'lerde Lionhead'de çalıştığımda, Hellboy tarzında bir oyun yapma hayalini her zaman kurdum” diyor. “Bu fikir uzun bir süredir varlığını sürdürüyordu ve özellikle önceki oyunumuz, West of Dead, ile birlikte birkaç kez öne çıktı. Bu nedenle, gerçekten bir onur ve ayrıcalık oldu sonunda gerçekleştirebilmek.”

Önceki oyunlarından biri olan West of Dead, oyuncuların ölü bir silahşörü kontrol ettiği ve vandigo, cadılar gibi doğaüstü varlıkları avladığı bir ikiz sopa roguelike nişancıydı. Bu oyun, özellikle çizgi roman sanatçısı Mike Mignola'nın karakteristik sanat tarzında, vurgulu aydınlatma, keskin gölgeler, abartılı siluetler ve soluk renk paletleri konusundaki vurgusuyla çok ortak noktaya sahipti. Bu benzerlik, Martin ve Langridge'in West of Dead'in geliştirme aşamasının başlarında çeşitli yayıncılarla konuşurken, doğrudan bir Hellboy oyunu üzerinde çalışma fırsatı bulmalarına yol açtı.

Martin, “O oyun üzerinde çalışırken, Good Shepherd Entertainment ile konuşmaya başladık. Onlar West of Dead'in görsellerine bir göz attılar ve 'Hmmm, gerçek bir Hellboy oyunu yapmayı hiç düşündünüz mü?' dediler, bu noktada biz tabii ki bu fırsat karşısında tamamen eridik ve hemen onlarla birlikte bir pitch üzerinde çalışmaya başladık” diyor. West of Dead tamamlandıktan sonra, Hellboy Web of Wyrd üzerinde çalışmaya başladılar.

Hellboy Web of Wyrd, Mignola'nın çizgi roman evreninde, özellikle Hellboy'un kendi maceralarının binlerce yıl öncesine uzanan karmaşık zaman çizelgesinde bir oyun yaratmak, herkes için zorlu bir görev olabilirdi. Neyse ki, Martin ve Langridge nereye yerleştirmek istediklerini biliyorlardı. Martin diyor ki, “Hellboy Web of Wyrd için pitch yaparken, çizgi romanın zaman çizelgesinde bir alanı tanımladık ve orada onun hakkında biraz daha az bilgi olduğunu hissettik. Zaten anlatılmış bir hikayeyi replike etmek istemiyorduk ve çizgi romanları okumamış olanlar için herhangi bir şeyi bozmak istemiyorduk.”

Bu karar, Hellboy Web of Wyrd'ü 1980'lerin sonlarına yerleştirmelerine yol açtı. Hellboy, BPRD tarafından Arjantin'de bulunan bir terk edilmiş okült malikanesine gönderilir. Görevi, kayıp bir ajanı kurtarmak ve psikik bir rahatsızlığın kaynağını araştırmaktır. Ancak karşılaştığı şey, Wyrd ("word" olarak okunur), tüm uzay ve zamanı kaplayan ve bir dizi doğaüstü tehdit içeren alternatif bir boyuttur.

“Dark Horse editörleri bize bu konuda çok iyi rehberlik ettiler,” diyor Martin. “Mike [Mignola] kendisi çok teşvik ediciydi. Hellboy konusunda, çizgi

romanlar onun için, filmler film insanları içindir ve oyunlar oyun insanları içindir. 'Hellboy, benim büyüyüp üniversiteye gitmiş bebek gibidir' dedi ve artık ne istediklerini tam olarak söyleyemez. Bu nedenle, onunla ilgili bir hikaye şekillendirmemize izin verdi ve bu da yapmaya çalıştığımız oyunla çalışan bir hikaye oluşturmamıza izin verdi.”

Hellboy Web of Wyrd hikayesi için bu özgürlüğün bir parçası olarak, karakterlerinin belirli bir yorumunu yapacak birini seçmeleri gerekiyordu. Lance Reddick'i seçme kararı geldiğinde, Martin ve Langridge, bu bağlantıyı kuran yayıncılarını övgüyle karşılıyor. “Halkın Hellboy'u hemen tanıdığı bazı sesler zaten var,” diyor Martin. “Good Shepherd burada bu oyunun Hellboy'u yapma fırsatını gerçekten fark etti ve erken bir aşamada Lance Reddick'i bir seçenek olarak buldular. Sürece gerçekten fazla dahil olamayacağımız için süreç hakkında konuşamıyorum, ama sadece hayran kaldık. Mike, kayıt seanslarında onunla tanışma fırsatı buldu; sanırım iyi anlaştılar.”

Martin ve Langridge için, Lance Reddick'in Hellboy performansı, karakterlerinin geçmiş yorumlarından farklılaşmanın temel bir parçasıydı. “Hellboy ile ilgili düşündüğüm tanım, kurt adamları ve gerçekten korkutucu şeylerle başa çıkma şeklini bir tesisatçının tıkanmış bir lavaboya baktığı gibi görür,” diyor Langridge. “Her zaman sağlam, biraz yorgun ve biraz alaycı. Lance'in bu konudaki yaklaşımı tam olarak yerindeydi. Onu kendi Hellboy'umuz olarak sahip olduğumuz için gerçekten mutluyuz. Sanırım karakterin birçok temel öğesine kendi tadını getirdi.”

Reddick'in bu yılın mart ayındaki kalp rahatsızlığından dolayı ölümü, hayranlar ve meslektaşları için bir şok oldu, Upstream Arcade ekibi dahil. “Onun hakkında geçmiş zamanlı konuşmak çok zor çünkü prodüksiyon sırasında uzun süre sesini duyduk,” diyor Martin. “Onunla çalışmak bir ayrıcalıktı.”