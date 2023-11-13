Kocaeli

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, 7-9 Kasım'da Barselona'daki etkinlik kapsamında yapılan Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC) Fuarı'nda 8 yerli firma ve 6 Türk girişimci firmayla yerli sistemler tanıtıldı.

Şehirlerin kentsel mobilite vizyonlarını sürdürülebilirlik etrafında yeniden tanımlamayı hedefleyen, 2021'den bu yana mobilite ekseninde sektör uzmanlarının, firmaların proje, fikir, yazılım ve donanımlarını küresel ölçekte tanıtması ve sergilemesine olanak sağlayan etkinlikle birlikte düzenlenen TMWC Fuarı'nda, 140'tan fazla ülkenin güçlü mobilite firmaları ve girişimcilerini bir araya geldi.

Binden fazla stantta, geleceğin ulaşım sistemlerinden enerji ve sürdürülebilirliğe kadar birçok konu ele alınarak, kentsel lojistik, toplu ulaşım sistemleri, akıllı şehirler ve otomotiv gibi çeşitli alanlarda geliştirilen yazılım ve donanımlar ziyaretçilerle buluşturuldu.

Yerli teknolojilerin de tanıtıldığı TMWC'de, yüksek kaliteli ve optimize edilmiş kamera tabanlı Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) çözümleri geliştirip üreten ve Türkiye’nin yerli arabası Togg’a kamera tedariği sağlayan Büyütech, altyapı-üstyapı uygulamalarına uçtan uca çözüm sağlayan sistem entegrasyonu üreten Intetra, otomotiv endüstrisine yönelik algılama, tespit ve görüntüleme sistemleri konusunda ileri teknoloji geliştiren Saykal Elektronik, trafik güvenliği ve ulaşım için yenilikçi mobilite çözümleri sunan Parabol, başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok sektöre endüstriyel otomasyon konusunda hizmet veren Robo Otomasyon, dijitalizasyon, otonom mobilite, bağlantı teknolojisi ve elektro-mobilite çözümleri üreten Bertrandt Otomotiv, altı ülkede akıllı şehir içi ulaşım araçlarıyla faaliyet gösteren BinBin ve insan odaklı yaşam alanları tasarlayan LG+ Partners ve elektronik kelepçe üreticisi MAHREK, ürünlerini dünya pazarıyla bir araya getirdi.

"Türkiye mobilitedeki deneyimini dünyaya anlattı"

Fuar kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının destekleriyle Türkiye’nin mobilite ekosisteminin gelişmesinde rol oynayan Bilişim Vadisi’nin ev sahipliğinde hazırlanan Türkiye Pavilyonu’nda, 6 Türk girişimci farklı mobilite projeleriyle yer aldı. Türk mobilite ekosisteminin dünya sahnesinde daha fazla bilinmesini sağlayan Türkiye Pavilyonu, Türk firmalarının yerli teknolojilerini uluslararası mobilite ekosistemi ile buluşturdu.

Pavilyonda Türkiye’deki yatırım fırsatları, kentsel mobilite, Türkiye’deki mobilite ekosistemi ve geleceğin mobiliteleri konuşuldu. Bu özel platformda yer alan 8 yerli firma ve 4 girişim; proje, fikir ve yazılımlarını global düzeyde tanıtırken küresel rekabet güçlerini de artırma şansı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mahrek Dış Ticaret Direktörü İlham Saleh, "Bu fuarda öne çıkarmak istediğimiz çok farklı ürün gamımız bulunuyor. Araç takipten tutun, hayvan takip ve elektronik kelepçeye kadar ürün gamımız oldukça geniş bir yelpazeden oluşuyor. Bilişim Vadisi bizim gibi teknolojide atak içinde olan firmalar için çok büyük bir imkan sağlıyor. Burada ortak paydada projeler geliştirebilir, birbirimize katma değer sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın mobilite sektörü için çok önemli olduğuna değinen Büyütech İş Geliştirme Uzmanı Cemre Tepe Zentürk de "Bu fuarda farklı sektörlerde bulunan oyuncuların kamera ve kamera ihtiyaçlarını belirlemek ve Büyütech’i global olarak tanıtma fırsatı bulduk. Bu alanda hem yurt içinde hem de yurt dışında Bilişim Vadisi’nin bizlere verdiği destek için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.