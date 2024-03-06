Doha

8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024), Katar Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik hücumbot tedarik sözleşmesi imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün şahitliğinde imzalanan sözleşmeye DEARSAN adına Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım ve Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah bin Hassan Al Sulaiti imza attı.

Asimetrik harp, devriye, bölgesel suların korunması, deniz korsanlığı ile mücadele, keşif ve gözetleme, arama ve kurtarma, afet yardım operasyonları, sınır kontrolü, üs ve liman güvenliği kapsamında etkin görevler üstlenebilen 50 metre uzunluğundaki yüksek süratli hücumbotlarda, 3 su jeti kullanılacak, su üstü harbi, hava savunma harbi ve asimetrik harp için çeşitli silah sistemleri bulunacak.

Milli birçok ürün ihraç edilecek

DEARSAN İş Geliştirme Müdürü Erkan Yeniçeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar Deniz Kuvvetleri ile yaklaşık 6 yıldır sürdürdükleri iş geliştirme sürecini imza töreni ile taçlandırdıklarını söyledi.

Proje kapsamında 2 hücumbotun dışında ileriki aşamada farklı konfigürasyonlara sahip 3 gemiyle toplam sayının 5'e ulaşacağını ifade eden Yeniçeri, bu gemilerle Katar Deniz Kuvvetlerinin su üstü ve hava harbi yeteneklerinin önemli ölçüde artacağını belirtti.

Gemilerin üzerindeki silah ve sensör sistemlerinin tamamına yakının Türk şirketleri tarafından sağlanacağını bildiren Yeniçeri, geminin üzerinde yer alan sistemlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"ASELSAN'ın sensör ve silahları ile Roketsan füze sistemlerini bu gemilerin üzerine yerleştirmiş olacağız. Böylelikle Türk savunma sanayisi Katar'da büyük bir atılımı gerçekleştirecek. Baş topu olarak İtalya'nın Leonardo firmasının 40 milimetre topu, ana silah olarak su üstü tehditlere karşı Roketsan'ın ÇAKIR füzesi, hava hedeflerine karşı Roketsan'ın SUNGUR füzesi, ASELSAN'ın 3 boyutlu arama radarı MAR-D, ASELSAN'ın AHTAPOT elektro-optik dayrektörü kullanılacak. İlaveten 2 tane stabilize 12,7 milimetre makineli tüfek, çaf ve dekoy sistemleri bulunuyor gemide.

Geminin gövdesi çelikten, üst binası ise alüminyum alaşımından inşa edilecek. Geminin maksimum süratinin 36 deniz milinden daha fazla olmasını hedefliyoruz. Ekonomik süratte de geminin menzilinin 1000 deniz mili olması hedefleniyor. Geminin 33 personeli olacak. Katar Deniz Kuvvetlerine bu başlangıçla birlikte hücumbot gemilerde çok modern ve sensör ve silahlarının tamamına yakını Türk savunma sanayisi ürünlerinden oluşan 2 önemli platformu kazandırmış olacağız."

İnşa sürecinin ön dizayn ve kritik dizayn çalışmalarıyla devam edeceğini dile getiren Yeniçeri, ilk sac kesimini 8 ay sonra yapmayı hedeflediklerini bildirdi. Erkan Yeniçeri, gemilerden ilkini 39, ikincisini 42. ayda teslim etmeyi planladıklarını kaydetti.

Katar Deniz Kuvvetleri halen Türk tersaneleri tarafından üretilen bot ve gemileri etkin şekilde kullanıyor.