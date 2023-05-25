HABER: SEDAT SARIKAYA

Cannes filim festivaline katılan Türk manken Ayşe Top tarzıyla tüm modacıların ve yapımcıların dikkatini üzerine çekti ve festival boyunca herkesin ilgi odağı oldu.

Festival sonrası basına konuşan başarılı manken Ayşe Top “Kendimden emin adımlarla bu yolda yürüyorum ,bu gece aldığım derece için çok mutluyum.Hiç durmadan ve vakit kaybetmeden Paris ve Milano fashionweek defilesi için hazırlanıyorum ve İkinci kitabım için 21’ci award aldım “ ifadelerini kullandı.

Ayşe Top Dünyaca ünlü dergiye kapak oldu.

Dünyanın en önemli dergilerinden biri olan Gıam Week, Mayıs sayısında ünlü model Ayşe Top’u kapağa taşıdı.