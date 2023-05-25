Tüm dijital platformlarda yer alan şarkıları şimdiden binlerce dinleyici ulaştı. Çalışmalarını Sosyal Medya da Tiktok,Spotify,AppleMusic,YoutubeMusic,Youtube,Deezer toplamda 27 farklı digital Platformda paylaşan Sanatçı İlker Tunç 2023 yaz ayında yeni müzik projeleri ile dinleyicilerinin karşısına çıkmayı planlıyor ve Stüdyo çalışmalarına ekip arkadaşları ile hız veriyor. Sanatçı Arkadaşları ile Stüdyoda müzik yaparken keyifli bi o kadar üretici olmayı çok seven İlker Tunç Yeni nesil müzik dinleyicisine ve Evrensel müzik severlerin ruhunu okşayacak şarkılar ile piyasada isminden söz ettirmeyi şimdiden başardı. Takipçilerinin heyecanla beklemesini istiyor.

Asla Pes Etmeden mücadele edip Emek vererek ve hissederek çalışmanın başarı getireceğine inanan Sanatçı İlker Tunç hayranlarına kucak dolu sevgisini sunuyor. "Müzikle Kalmanız dileğiyle" dedi..