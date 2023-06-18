Ankara

Yılmaz, Türk Kızılayın ihtiyaç sahipleri için bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü kurban bağış kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurumun bağışçılarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülke olarak çok acı süreçler geçirildiğine dikkati çekti.

Yılmaz, bu nedenle kurban döneminde depremzedelere daha fazla ulaşabilmeyi amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türk Kızılay olarak bu yıl yurt içi kurban bağışlarının büyük bölümünü ağırlıklı olarak deprem bölgeleri ve depremzedelerimize ulaştıracağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine kavurma konservelerimiz olacak ama aynı zamanda deprem bölgelerine taze et ulaştırabilmenin de gayretini göstereceğiz. Kurban bağışlarının üçte birini taze et olarak deprem bölgesine ulaştırmayı hedefliyoruz.

Elbette taze etlerin her biri şoklanarak, hijyenik koşullarda, sadece kurban döneminde iletilecek. Bunların bir kısmını 2 kilogramlık paketler halinde direkt konteynırlara teslim edeceğiz. Bir kısmını da aşevlerimizde kavurma haline getirip bayram süresince depremzedelerimize ikramlarını gerçekleştireceğiz. Ayrıca daha uzun süre saklama imkanı olan kavurma konservelerimizi de yıl boyu hem depremzedelerimiz hem de sistemimizde kayıtlı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."

"22 ülkede, 50 farklı noktada kurban kesimlerimiz gerçekleşecek"

Kurban bağış kampanyasının yurt dışı ayağında özellikle son 3 yıldır daimi delegasyonların olduğu yerlere odaklanıldığını bildiren Yılmaz, "Bu sene de yine 22 ülkede, 50 farklı noktada kurban kesimlerimiz gerçekleşecek." dedi.

Yılmaz, Türk Kızılay kurban modelinin yurt dışı organizasyonlarında, yurt içinde olduğu gibi çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü, kesimden dağıtıma kadar tüm aşamaların İslami usullere uygun, hijyenik ve veterinerler kontrolünde yapıldığının altını çizdi.

Kesimlerin din görevlileri ve noter huzurunda gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz, "Kurban kesimi sırasında mutlaka bağış sahiplerinin isimleri tek tek okunuyor ve bu süreç videoya çekiliyor. Kesimden sonra etler, sağlıklı koşullarda doğru ihtiyaç sahiplerine iletiliyor." diye konuştu.

Kurban kesilen ülkeler arasında Filistin, Yemen, Bosna Hersek, Somali gibi ülkelerin bulunduğunu aktaran Yılmaz, her bağışı birer emanet gibi gördüklerini ve bunun gereğini yerine getirebilmek için çok titiz hareket etmeye çabaladıklarını dile getirdi.

"Kurban paylaşma, dayanışma, yardımlaşma demek"

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Yılmaz, şunları söyledi:

"Kurban paylaşma, dayanışma, yardımlaşma demek. Bağışçılarımız gönül rahatlığı içerisinde kurban emanetlerini Türk Kızılaya verebilirler. Hem hijyenik koşullarda, dini vecibelerini yerine getireceklerinden hem de bu emanetlerin gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşacağından emin olabilirler. Çalışanlarımız ve gönüllülerimizle her yıl bunun sözünü veriyoruz."

Yılmaz, kurban vekaletlerini vermek isteyenlerin bankalardaki Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr internet adresi, 168 ücretsiz çağrı merkezi ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubeleri aracılığıyla bağışta bulunabileceklerini ifade etti.

Kurban vekaletini verenlere ilk olarak vekaletin alındığına dair SMS gönderildiğini anımsatan Yılmaz, kurban kesildikten sonra da kesildiğine ilişkin ihtiyaç sahipleri adına teşekkür edilen bir başka bilgilendirme mesajı iletildiğini kaydetti.

Türk Kızılay, bu yılın kurban hisse bedellerini yurt içi 5 bin 950 lira, yurt dışı 2 bin 650 lira olarak belirledi.

AA