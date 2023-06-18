ANKARA

Eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener katıldığı bir programda, seçimde CHP ve Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamıştı.

Gündeme yerleşen bu olaydan sonra Gazeteci Şaban Sevinç de dün bomba gibi bir iddiada bulundu. Sevinç, partide Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir milletvekilinin daha olduğunu öne sürdü.

Sevinç adını açıklamadığı milletvekili için, "CHP’de Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil de var. Onun adını söylemem. O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Başka milletvekilli olduğunu da biliyorum.” dedi.

“Abdüllatif Şener kendi kendisiyle çelişkiye düştü”

Şaban Seviç konuşmasının devamında,” Tamam, Abdüllatif Şener’in davranışı kesinlikle kabul edilemez kaldı ki dün akşam soruları yanıtlarken kendisi de kendisiyle çelişkiye düştü. Yaptığı açıklamaların ne kadar korkunç olduğunu daha açıklamalarını yaparken fark etti." ifadelerini kullandı.

HABER:SELÇUK BULUT