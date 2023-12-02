VATAN HABER MERKEZİ/İSTANBUL

BULTÜRK ile Topkapı Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenen ve Türk Dünyası’ndan değerli katılımcıların katıldığı “Türkiye ve Türk Dünyası’nda Eğitimin Dönüşümü Çalıştayı” büyük ilgi gördü. BULTÜRK ve BGSAM tarafından gerçekleştirilen etkinlik, eğitim alanındaki yeni ufukları keşfetmeyi ve sorunlara çözüm getirmeyi hedefledi.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Nevzat Öztürk, BULTÜRK’ün ve BGSAM’ın öncü çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek, eğitimdeki dönüşümün gerekliliğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonunun eğitim üzerindeki önemini vurguladı.

“Bugün birçok STK’nın tabelalarındaki isimleri kullanmak, kendilerine protokolde bir yer edinmekten öteye geçemezken, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK), bünyesinde faaliyet gösteren Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BGSAM) ilklere imza atmaya devam ediyor” diyen Öztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Tarihi gerçekleri ortaya çıkarmak, toplumun kendi kahramanlarını yaratmak amacıyla çektikleri KIRCAALİ EFSANESİ BELGESELİ ile kamuoyunun gündemine oturan BULTÜRK ve BGSAM yine ilke imza atarak, Topkapı Üniversitesi ile iş birliği içinde ‘TÜRKİYE YÜZYILINDA ve TÜRK DÜNYASI’NDA EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI’ düzenliyor”

“...BULTÜRK Derneği olarak ilklerin adresi olmaya çalıştık. Allah’ın izni ile mahcup olmadık. Güzel çalışmalara imza attık, daha iyilerini yapabilmek için çalışıyoruz. 2013 yılda bünyemizde Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi’mizi kurduk. Başkanımız Prof. Dr. Hayati DURMAZ’ın öncülüğünde çok sayıda konferans, panel, toplantı düzenledik.130’a yakın kitap yayınladık.”

ULUTÜRK: “ÇALIŞTAYIMIZA DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bu önemli çalıştayın açılış konuşmasını BULTÜRK Genel Başkanı Rafet Ulutürk yaptı ve derneklerinin amaçları ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler veren konuşmasında özetle şöyle dedi:

“Saygıdeğer Katılımcılar, Öncelikle hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. BULTÜRK olarak düzenlediğimiz bugün, ‘Türkiye ve Türk Dünyası’nda Eğitimde Dönüşüm’ konulu çalıştayımız için bir aradayız ve siz değerli katılımcılarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Öncelikle, onurlu işbirliği içerisinde bizlere bu ortamı sunan Topkapı Üniversitesi’nin başta Rektörü Sayın Emre Alkin hocamıza, Türkiye sevdalısı sayın Doç. Dr. Cihat Yaycı hocamıza ve Uzman Psiholog Kazım YURDAKUL hocamıza, özellikle de BGSAM Başkan Vekili Nevzat ÖZTÜRK Hocamıza, ayrıca, Ankara’dan gelen Mehmet TÜTÜNCÜ kardeşim başta olmak üzere STK yöneticilerine ve Bakü’den gelen Azerbaycan BULTÜRK temsilcimiz Mehseti HÜSEYNOVA’ya hepinizin huzurunda teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Ben kısaca Derneğimizi tanıttım. BULTÜRK Genel Başkanı Hocamız Nöbeti 2010 yılında bana devretti ve o tarihten beri bu görevi yürütüyorum. BULTÜRK, soydaşlarımızın sorunlarına çözüm önerileriyle, Bulgaristan politikalarının azınlıklar üzerindeki olumsuz etkileri, gizliden devam ettirilen kültürel asimilasyonlar ve bunlara karşı oluşturması gereken politikalarla, soydaş hakları konularında hazırladığı raporlar ve analizlerle, kısa sürede işlevselliğini artırmıştır.

Yayınladığımız raporların yaptığı etkileri, geri dönüşlerden, bizden şahsen istenen sunum ve görüşlerden anlıyoruz. Daha da önemlisi, Türk Dünyası’nın farklı etkinliklerinde Bulgaristan Türklerini temsil etmek, onların problemlerini duyurmak ve çözüm önerileri sunmak için birçok uluslararası foruma katıldık. 2022’de ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz Bulgaristan gezileri ve bu yıl içinde İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle hazırladığımız ‘Kırcali Efsanesi Belgeseli’ gibi çalışmalarla da adımızdan söz ettirmeye devam ettik.

Bu filmin aynı zamanda tarihe bir sorumluluğumuz ve ödemekten mutlu olduğumuz bir borcumuz olduğunu bilmenizi istiyorum. Nesilden nesile aktarılan ilim ve irfanın büyük yıldızlarının hayat, düşünce ve etkilerinin ele alındığı ‘KIRCA ALİ EFSANESİ’ belgeseli, Özbekistan coğrafyasındaki Buhara doğumlu Kırcıların Ali, Maturidi geleneğinin ulu piri Ahmet YESEVİ’nin yolundan Kırcaali’ye ulaşan ve burada Kırcaali şehrinin kurucusu olan ‘KIRCA ALİ EFSANESİ’ Belgeseli izlemenizi umuyor, yorumlarınızı bizlerle paylaşmanızı arzu ediyorum.

Burada bulunmamızın sebeplerinden biri de eğitimdeki dönüşümün önemidir. Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte dünya adeta başka bir boyuta geçti. Bizler de bu değişimlere ayak uydurmak ve Türk Dünyası’nın eğitimde birliğini sağlamak adına bu çalıştayı düzenledik.

Bu çalıştayda ele alacağımız konuların başında, eğitimdeki değişimin nasıl gerçekleşeceği, eğitim araçlarının ve öğrenme yöntemlerinin güncellenmesi, eğitimde çağdaş teknoloji araçlarının etkin kullanımı ve dijital liderlerin yetiştirilmesi bulunmaktadır.

Eğitimdeki bu dönüşüm sadece bilimle değil, aynı zamanda ahlakla da yakından ilişkilidir. Teknolojinin etik kullanımının önemi büyüktür. Bu yüzden eğitimde öğretilen değerlerin ve ahlakın da öne çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Eğitim, sadece bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda Türk Dünyası’nın birliğini sağlamak adına da önemli bir araçtır.

Bu çalıştayın, beyin fırtınalarına vesile olacağına inanıyorum. Günümüzde, Bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ile önce BİLGİ TOPLUMU, sonra BÜYÜK DATA, Şimdi de YAPAY ZEKA dönemi ile küreselleşmeyi neredeyse tamamlayan bir Dünya..

Bunlara sadece seyirci mi kalmalıyız? HAYIR… Kimse bu teknoloji trendinin önünde durmaya cesaret edemez. Aksi halde bu “dijital esarete” gönüllülük demektir. Peki bizi neler bekliyor, ne yapmalıyız. Dernek olarak sadece somut sorunlara çözüm aramanın yanında ‘Dün’ü bilmek, Bu günü yorumlamak ve Yarını Öngörmenin’ de önemli ve öncelikli sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Eğer bahsettiğimiz “teknolojideki devrimin dalgalarından” faydalanıp üzerinde sörf yapmak istiyorsak bu teknolojileri anlamak, bilmek ve verimli kullanmak zorundayız.

Şüphesiz Bunun yolunun eğitimden geçtiği tartışılmaz. Bu sebeple çok da fazla gecikmeden okul öncesinden başlayan eğitim süreçleri gözden geçirilip, güncelleştirilmeli ya da yeniden tanımlanarak! çağdaş eğitim seviyelerini yakalayıp, önüne geçmek için de vakit kaybetmeden eylem planları üzerinde yoğunlaşmalıyız.

Bu çalıştay sorunların çözümü konusunda bize yol gösterici olacaktır. Teknoloji her ne amaçla üretilirse üretilsin; nasıl kullanıldığı çok daha önemlidir. Bu nedenle, teknolojinin kullanım amacı, ‘AHLAK’ kavramını, yani etik önemini de ön plana çıkarıyor.

Bugün en gelişmiş yapay zeka kullanılarak üretilmiş silahların katliam ve soykırımda kullanıldığı düşünülürse, ETİK VE AHLAKIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞU ANLAŞILIR. Aksi halde ALİM yetiştirmek amacıyla yaptığınız eğitim, ZALİM yetiştirmeye dönüşür ve bu da insanlık için en büyük tehdittir. Bu nedenle EĞİTİM’in dönüşümü konuşulurken sadece Bilim kadar Ahlak’da öğretilmelidir. Ayrıca ‘Türkler akılla düşünür kalple karar verirler’.

Ayrıca dil, bir milletin kültür ve kimliğinin en önemli unsurlarından biridir. Türk dili, Türk Dünyası arasında ortak bir bağdır ve bu dili korumak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Dünün eğitim yöntemleri, artık çağı anlamada, yakalamada yetersiz duruma gelmiştir. Öyle ki; Özellikle geldiğimiz noktada öğrenciler ilgi, yetenek, ya da hayalindeki meslekleri tercih etmekten ziyade, puanlarının yettiği bölümleri tercih zorunda kalmakta bu da her türlü zamanın ve emeğin ziyanı durumuna gelmektedir.

Eğitim araç gereçleri değişmiştir. Öğrenme yöntemleri değişmiştir. Öğretmen nitelikleri değişmiştir. Bu sebeple en başta çözülmesi gereken eğitim sorunu olmalıdır. Bu gün burada tartışılacak konuların temelinde; Disiplinler arası ilişkilerin önemi, yani tarihin, coğrafyadan, coğrafyanın dinlerden, dinlerin sosyolojiden bağımsız olmadığının fark edilmesi gerektiğidir.

Bu nedenle; müfredatların güncellenmesi gerektiği, eğitimde çağdaş teknoloji araçlarını verimli kullanmayı, bunların anlayacak, kullanacak düzeyde dijital liderlik yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi ve bu bilgileri öğretmenin yanı sıra, milli değerlere bağlı VATANDAŞLIK eğitiminin önemi tartışılacak.

Bu birliğin oluşum temelinde eğitimin önemi çok fazladır ve çalıştayların beyin fırtınalarının önemini bilmenizi isterim. BULTÜRK ve BGSAM olarak çözüm ortaklarımızın işbirliği ile düzenlediğimiz EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI’nın Büyük Türk Dünyası Birliğine en ufak katkısı bizim için onur olacaktır. Bu büyük okyanusun bir damlası olmaktan gurur duyuyoruz.

Güçlü Türkiye demek! Yeni nesillere bırakacağımız huzurlu TÜRKİYE demektir. Türk – İslam birliğini ayağı kaldırmak demektir. Türk Dünyası Birliği demek, Türk devletlerinin kendi coğrafyalarından daha büyük devletler olduğu demektir. Türk Dünyasının Eğitimde birliğini başarmak demek, Teknoloji transferi demektir, birbirini anlayan büyük bir Türk coğrafyası ve kimliği anlamına gelecektir. Bu önemli ve Türk milleti için gösterdiğimiz her çabanın karşılığını bulmasını temenni ediyor, İyi ve verimli bir çalıştay olması dileğimle emeği geçen tüm katılımcı ve konuşmacılara başarılar diliyor, bu büyük buluşmada göstereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, başarılı ve verimli bir çalıştay olmasını diliyorum.”

KAZIM YURDAKUL: “RUHU ÖLDÜREMEYİZ, RUH BAKİ”

Ardından kürsüyeye Uzman Psikolog Kazım YURDAKUL davet edildi.

Kazım YURDAKUL; “Dünya değişiyor, dönüşüyor ama bu gidiş insanlığın giderek azgınlaştığına şahitlik ediyoruz. Dünyayı yönetenler kendi güçlerini hâkim kılmak için inanılmaz şekilde acımasız davranıyorlar.

Diğer taraftan dinin cahil bölgelere geldiğini, Peygamberlerin cahillikle zirve yapmış bölgelere gönderildiği yalanını söyleyerek dine ve inananlara cahil diyorlar. Oysa Peygamberler, kendisini anlayamayacak toplumlara gönderilmemiştir. Biz ruhu öldüremeyiz. Ruh baki. Ruhların mimarı olacak öğretmenleri yetiştirmek durumundayız…” dedi..

MESHETİ HÜSEYNOVA: “SİZE SELAM GETİRMİŞEM”

Ardından kürsüye BULTÜRK Azerbaycan Temsilcisi Mehseti HÜSEYNOVA küsüye davet edildi. Mehseti HÜSEYNOVA konuşmasında özetle şunları söyledi: “Azerbaycan selam getirdiğini, kendisinin BULTÜRK Azerbaycan Temsilcisi olduğunu, bu toplantıyı önemsediğini, Türk Dünyası’nın yeni bir eğitim modeline ihtiyacı olduğu açıktır. İnşallah bu toplantılarda ortaya konulan eğitim modeli hepimizin kalkınması ve kurtuluşuna vesile olacaktır. BULTÜRK Genel Başkanımızı, BGSAM Başkan Yrd. Nevzat ÖZTÜRK’ü tebrik ediyorum. Bizlere öncülük ediyorlar. Çalıştayın hayırlı olmasını diler hepinize saygı ve selamlar can Azerbaycan’dan..”

Doç. Dr. CİAHT YAYCI: “

Adından açılış konuşması için Doç.DR.Cihat YAYCI kürsüye davet edildi.

Doç Dr. YAYCI konuşmasında şu konulara değidi: “Topkapı Üniversitesi olarak BULTÜRK’ün çalıştayını burada düzenleme konusunda destek olduk. Biliyoruz ki eğitim geleceğimizdir. Eğitimsiz toplumların geleceği inşa etmeleri beklenemez. Eğitimli toplumlar dünyaya yön verebilirler. Ama burada bilinçli eğitimden bahsediyoruz.

Dünyasını gelişime paralel çağın becerileri ile donatılmış insanlar, ancak öncü ve önder olabilirler. Ülkeler de gençlerinin eğitimine verdiği önem oranında dünyada kendilerine yer edinebilirler. Bu çalıştay bir ilk olması yanında çok önemli konuların, çok farklı kesimlerin katılımı ile tartışılarak sonuç ve önerilere dönüştürülmesidir...”

1. OTURUMDA NELE KONUŞULDU?

Açılış konuşmalarının ardından 1.OTURUM başladı.

Uzman Psikolog Kazım YURDAKUL’un moderatörlüğünü yaptığı oturumda; Prof. Dr.Hüseyin SARIOĞLU, Prof. Dr.Caner KARAVİT, Dr. Erdal KARABAŞ’ın ardından söz alan Ak Parti Eski İstanbul Milletvekili Metin KÜLÜNK yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

“..Eğitimde maalesef gereken gelişim ve dönüşümü gerçekleştiremedik. Betona yapılan yatırımlarla toplumlar dönüşmüyor.

Burada yanlış yaptık. İnsana yatırım yapmalıyız. Eğitimimizi üst seviyeye çıkarmalıyız. Bunlar lafla değil icraatla olmalıdır. Her yere İmama Hatip tabelası asarak toplum dindarlaşmıyor. Eğitim konusunu paydaşlarla tartışarak, bir ideolojiye veya fikre saplantısız evrensel ölçekte ahlakı, evrensel değerleri, evrensel duyarlılığı olan insanlar yetiştirmeliyiz. Önce insan yetiştirmeliyiz.

Hangi dine mensup olursa olsun, hangi millete mensup olursa olsun, hangi partiden, ideolojiden olursa olsun kucaklayıcı bir dil kullanarak insanımızı yaratanı yaratılandan ötürü seven, dünyayı imar ve inşa eden bir nesil yetiştirmek zorundayız. Bu çalıştay bu yönüyle son derece yerinde ve önemlidir. Düzenleyenleri, katkı sunanları kıymetli, seçkin misafirleri, katılımcıları tebrik ediyorum.”

II. OTURUM:

Moderatörlüğünü Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan V.Nevzat ÖZTÜRK’ün yaptığı oturumda; Dr. Cemil KESKİN, Dr. Mehmet İSMETOĞLU, Erol DEMİR, Mehmet Sıddık KARACA görüş ve düşüncelerini belirten konuşmalar yaptılar.

III:OTURUM.

Moderatörlüğünü Doç. Dr.Cihat YAYCI’nın yapıldığı oturumda; Prof Dr. Mualla UYDU, Mehmet TÜTÜNCÜ (Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başk), Dr. Tarık SÜLO (Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başk.), Dr. Elvin ABDURAHMANLI, Mustafa SOYUTÜRK, Dr. Neslihan DEMİRİZ, Türk Dünyası’nda ve Türkiye’de eğitim sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiler.