HABER: DİNÇER KARACALAR

Ucanbe Digital'in kurucuları Şahin ve Süeda Erdemir, insanların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir uygulama ile engellilerin toplumsal yaşama daha kolay bir şekilde katılmalarına yardımcı olmayı hedefliyorlar. Geliştirdikleri Oorly Uygulaması ile işletmeler web sitesi trafiğini ve potansiyel müşterileri kaybetmek zorunda kalmayacaklar.

Ucanbe Digital, sosyal sorumluluk taşıyan ve teknolojinin gücünü insanların yaşamlarını iyileştirmek için kullanmaya kararlı bir şirket olarak, engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla Oorly adlı yenilikçi bir uygulama geliştirdi.



Oorly Nedir?

Oorly, bir dizi etkileyici özellik sunan ve insanların hayatını daha kolay ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir mobil uygulamadır. Engelli bireyler için tasarlanmış olan bu uygulama, onların günlük yaşamlarını daha bağımsız ve konforlu hale getirme amacını taşır. Ucanbedigital.com, oorly.com