Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 1-2. kilometrelerinde, Hamamçayı Köprüsü'nün giriş derzindeki hasar sebebiyle İstanbul istikametinde banket ve birinci şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer iki şeritten kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 5-8. kilometrelerinde yapım, Ordu-Giresun yolunun 15-18. kilometrelerinde (Havaalanı-Piraziz kavşakları) üstyapı yenileme, Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun Ilgın şehir geçişi 17. kilometresindeki Ilgın Otogar Kavşağı Üst Geçidi'nde genleşme derzi onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti ulaşıma kapatılarak, sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 27-29. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü ve diğer yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.