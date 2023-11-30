Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 19.00-06.00 saatlerinde şerit kapatma uygulanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarında yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 2 şeritten sağlanacak.

Denizli-Çardak yolunun 20-23. kilometrelerinde Kaklık Alt Geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma yan yollardan kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ve 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ünye-Fatsa yolunun 34-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kapatıldı. Bu bölgede sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Erzurum-Aşkale ayrımı-İspir yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.