HABER MERKEZİ

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY ile Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 1 Temmuz 2023 tarihinde Özbekistan’da ilk defa düzenlenmekte olan Türk Dünyası Fotoğrafçılar Buluşması’nın basın toplantısı düzenlendi.

Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanlığı binasında düzenlenen toplantıya TÜRKSOY’u temsilen TÜRKSOY Fotoğrafçılar Buluşması Koordinatörleri Güler Fedai ve Şehnaz Burhaneddin, Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı temsilen Dışilişkiler Daire Başkanı Feruz Dodiyev, Proje Koordinatörü Şerzot Sultanov ve Özbekistan’ın seçkin basın mensupları katıldı.

Basın Toplantısının açılış konuşmasında Dışilişkiler Daire Başkanı Feruz Dodiyev “TÜRKSOY’un öncülüğünde Özbekistan’ın tarihi, kültürel, turistik ve görülmeye değer yerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığı bu proje bizleri son derece heyecanlandırdı. Türk Dünyasının her köşesinden ülkemize gelen fotoğraf sanatçılarını ülkemizde ağırlamaktan bizler son derece mutluyuz. 20 gün boyunca 20’e yakın fotoğraf sanatçısını ülkemizin hemen hemen her bölgesiyle tanıştıracağız, onlarının rahat ve keyifli çalışabilmeleri için gereken tüm imkanları sağlayacağız. Konuklarımızın gözlerinden onların ne kadar heyecanlı, istekli ve sevinçli olduğunu görebiliyoruz. Bizler de en az onlar kadar heyecanlıyız. Çünkü projenin sonunda binlerce fotoğraf arasından komisyon kurulu tarafından seçilen eserlerden “Türk Dünyası Fotoğraf Sanatçıları Gözüyle-Özbekistan” konulu sergimizi sanatseverlerle buluşturacağız. TÜRKSOY Teşkilatının bugüne kadar Özbekistan’da yaptığı her çalışması halkımız tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı, eminim ki bu proje de ülke genelinde son derece ses getirecektir.” diyerek Özbekistan’da böyle güzel etkinliklerin yapılmasına vesile olan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev başta olmak üzere TÜRKSOY personeline, Türk Dünyasının birbirinden değerli fotoğraf sanatçılarına ve emeği geçen her kese teşekkür etti.

TÜRKSOY Fotoğrafçılar Buluşması Koordinatörlerinden Güler Fedai, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev adına katılımcıları selamlayarak “Bizler Türk Dünyasının incisi, Türk–İslam medeniyetinin beşiği, dünyanın ender rastlanan kültürel ve mimari değerlerini bünyesinde barındıran Özbekistan’da bulunmaktan son derece mutluyuz. “Türk Dünyası Fotoğrafçılar Buluşması” TÜRKSOY Genel Sekreterliği tarafından yürütülen "Buluşmalar” kapsamındaki etkinliklere dahil edilmiş, bugüne kadar 17 kez gerçekleştirilmiştir. 18.si ise uzun zamandır sabırsızlıkla beklediğimiz Özbekistan’da gerçekleştiriyoruz. Aslında biz bu projeyi daha önce 2020-2021 “Türk Dünyası Kültür Başkenti-Hive” etkinlikleri kapsamında yapmayı planlamıştık, maalesef pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık.

Kısmet bugünlereymiş, Özbekistan’daki etkinliğimiz 12 ülkeden: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, KKTC, Macaristan, Rusya ve Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan, Tataristan, Tıva ve Kabardin Balkar Cumhuriyetleri dahil olmak üzere 20’e yakın fotoğraf sanatçılarının katılımıyla bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz buluşmaların en kapsamlısı olacaktır. Bu çalışmalar sonucunda; ülkenin tarihi dokusu, doğası, kültür ve sanatı, gelenek ve görenekleri, insan manzaralarını yansıtan eserler Türk Dünyası başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde sanatseverlerle buluşacaktır. Ayrıca etkinlikten elde edilen seçkin fotoğraflarla Özbekistan’ı tanıtan bir albüm yayımlanacaktır”. ifadelerine yer verdi. Fedai, konuşmaları sonunda projenin gerçekleşmesinde tüm imkanları sağlayan Özbekistan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ozodbek Nazarbekov başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluş yetkililerine teşekkür etti.

Toplantı basın mensuplarının yoğun ilgisiyle devam etti. Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı temsilcisi Şerzot Sultanov basın mensuplarına 20 gün boyunca Taşkent, Fergane, Andican, Jizzah, Semerkant, Nevai, Kaşkaderya, Buhara, Harezm illeri ve Karakalpakistan’ın Nukus şehrinde yapılacak program detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Basın toplantısının hemen ardında Türk Dünyasının fotoğraf sanatçıları projenin ilk durağı başkent Taşkent’te çalışmalarını başlattı.

Fotoğraf Sanatçıları Listesi

1. Rauf UMUDOV (AZERBAYCAN)

2. Yernur MANAPKHAN (KAZAKİSTAN)

3. Alimzhan ZHOROBAEV (KIRGIZİSTAN)

4. Artur BOLZHUROV (KIRGIZİSTAN)

5. Rustam TALABBAEV (ÖZBEKİSTAN)

6. Ernes KURTVELIEV (ÖZBEKİSTAN)

7. Yavuz ALATAN (TÜRKİYE)

8. Ayhan ŞENBAYRAK (TÜRKİYE)

9. Mehmet GÖKYİĞİT (KKTC)

10. Giray KARAHASAN (KKTC)

11. Elena BOLDYREVA (BAŞKURDISTAN R.F.)

12. Aybulat AKBUTIN (BAŞKURDISTAN R.F.)

13. Andrei VERETENNIKOV (TATARİSTAN R.F.)

14. Sayana BAIR-OOL (TIVA R.F)

15. Akhmat BAISIEV (KABARDIN BALKAR R.F.)

16. Shevket SULEIMANOV (RUSYA)

17. Sandor UJVARI (MACARİSTAN)

18. Güler FEDAİ (TÜRKSOY)