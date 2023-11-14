VATAN HABER MERKEZİ/ASTANA

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 10. toplantısına katıldı ve bir konuşma yaptı.

Toplantıya Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ve gözlemci ülkelerin dışişleri bakanları, uluslararası kuruluşların başkanları katıldı.

Toplantıda Vakfın 8 yıllık faaliyet raporu hakkında konuşma yapan Günay Efendiyeva, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye devlet başkanlarının kararlarıyla 2015 yılında Astana şehrinde Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın ilk başkanı olarak atanmasından söz açtı. O, bu yıllar içerisinde büyük zorluklarla karşılaşmasına rağmen Vakfın tam teşekküllü uluslararası teşkilat haline geldiğini söyledi.

Günay Efendiyeva, teşkilatın kültürel diplomasi ve ortak değerler üzerinden birçok ülkelerle ilişkiler kurarak, işbirliğini genişletmesinden, farklı medeniyetleri bir araya getirmesinden bashetti. Vakfın başkanı, teşkilatın Türk Dünyası ile ilgili tarihi hadiselere daim aktif katılımına vurgu yaparak, bildirdi.

Vakıf olarak bu yıllarda Azerbaycan’ın işgalden kurtarılmış topraklarında bulunduk ve aynı zamanda Türk Dünyası’nın çeşitli şehirlerinde, Bursa’da, Taşkent’te, Budapeşte’de, Astana’da, Türkistan’da Şuşa şehrine adanmış etkinlikler düzenledik. Ulu Önder Haydar Aliyev’in Türk Dünyası’nın yakınlaştırılması yönündeki hizmetlerini büyük minnettarlıkla anarak, onun mirasını farklı ülkelerde tanıttık. Türkiye ile birlikte depremden etkilenen insanlara yardım etmek için projeler hayata geçirerek, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümünü coşkuyla kutladık.

Günay Efendiyeva, teşkilat tarafından Türk maddi ve manevi mirasının korunması ve tanıtılmasına yönelik çok sayıda uluslararası etkinlik, konferans, yuvarlak masa toplantısı, sergi ve konserler düzenlendiğini, Türk Dünyası’nın büyük şahsiyetlerinin yıldönümlerinin kutlandığını belirterek vurguladı. Vakıf olarak Azerbaycan’da Abay mirasını toplarken, aynı zamanda Kazakistan’ın kültürünü Avrupa’da sergiledik.

Kadim Manas’ı derinden araştırırken, Cengiz Aytmatov’un eserlerini sahnelerken, aynı zamanda Kırgızistan’ın mirasını ve geleneklerini de gösterdik. Yayınladığımız Nevayi ve Fıtrat’ın eserleri Azerbaycan Türkçesiyle, Ömer Seyfeddin ve Aşık Veysel’in eserleri Almanca, Natavan ve Nesimi’nin mirası İtalyanca, Nizami’nin eserleri Lehçe okundu. Vakıf’ta gözlemci üye statüsünde yer alan Macaristan’ın zengin kültürünü, Bartók’un müziği ve Radnoti’nin şiirleriyle uluslararası düzeyde tanıttık.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarla Memorandumlar imzaladık, farklı dillerde, farklı ülkelerde, farklı kıtalarda kitaplar yayınladık. Dede Korkut Oda Orkestrasını ve Türk kökenli ülkelerden gelen müzisyenlerden oluşan Yedi Güzel; müzik grubunu oluşturduk. Son olarak geçen yıldan itibaren uluslararası bütçemizi aldıktan sonra Oş, Otrar, Bakü, İstanbul, Konstanz;da düzenlenen festivallerin organizasyonuna maddi destek verdik.

Vakfın başkanı, teşkilat tarafından Kırgızistan'ın önde gelen şair ve dramaturgu Alikul Osmonov’un ev-müzesinin restorasyonu ile ilgili çalışmaların başlatıldığına dikkat çekti.

Öncelikle, gösterdikleri itimat için Türk Devletlerinin Başkanlarına, faaliyetlerimize destek veren dışişleri bakanlarına, meslektaşlarıma, uluslararası dayanışma ve iş birliğini teşvik eden teşkilatların başkanlarına, geçen yıldan itibaren uluslararası hale gelen ekibime büyük sevgi ve hevesle yaptığımız ortak işler için teşekkür ediyorum” diye, Günay Efendiyeva, konuşmasının sonunda bildirdi.