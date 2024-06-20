Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'nın ertesinde hizmete başlayacak Turistik Tatvan Treni'ne ilişkin bilgi verdi.

Trenin, Ankara'dan 24 Haziran saat 14.30'da 140 yolcusuyla, Tatvan'dan ise 26 Haziran saat 19.00'da hareket edeceğini aktaran Uraloğlu, yolculuğun 28 saatte tamamlayacağını bildirdi. Uraloğlu, "Uzunca bir dönem sadece seyahat ihtiyaçlarını karşılayan konvansiyonel trenlerimiz artık ülke turizmine de hizmet veriyor. Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi'nden sonra Turistik Tatvan Treni'ni de 24 Haziran'da uğurlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, trenin, nostalji ve konforu eşsiz bir manzarayla buluşturduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Trenimiz ev konforunda seyahat imkanına sahip yataklı vagonlardan oluşuyor. Yataklı vagonlarımızın bir odasında 2 kişi seyahat edebiliyor, her odada buzdolabı ve lavabo bulunuyor. Ayrıca yolcularımız Anadolu manzarası eşliğinde yemekli vagonlarda sunulan lezzetleri tadabilecek."

Mola Elazığ ve Sivas'ta

Trenin, Ankara-Tatvan seferi sırasında 3 saat Elazığ'da turizm amaçlı duracağına işaret eden Uraloğlu, "Bu molada yolcular Elazığ'ın kültürel ve tarihi dokusunu keşfetme olanağına sahip olacak. Dönüş yolculuğuna Tatvan'dan çıkacak tren bu kez Sivas'ta 3 saat durarak yolculara Sivas'ta vakit geçirme imkanı tanıyacak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen başta Turistik Doğu Ekspresi olmak üzere Turistik Erzurum Kars Bölgesel Treni ve Turistik Diyarbakır Treni ile seyahat eden binlerce yolcunun güzel anılar biriktirdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eşsiz coğrafyalarda süzülen turizm elçisi trenlerimiz turizme alternatif sunarak, geçtiği illerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Ünü ülke sınırlarını aşan ve dünyanın en güzel rotalarından birisinde hizmet veren Turistik Doğu Ekspresi bunun en güzel örneklerinden. Turistik Tatvan Treni de tıpkı bu sezon seferlerini tamamlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi gibi rotası üzerindeki birçok şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına dokunarak güzergah boyunca tarihi ve kültürel değerlerle doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak."