Muhteşem mercan resifleriyle ünlü Port Sudan, dünyanın en önemli dalış turizmi merkezlerinden biri olarak da kabul ediliyor.

Ziyaretçiler, "Sigale" isimli bölgede Kızıldeniz'de oluşturulan yapay adanın altında bulunan Dalgıç Kulübe'ye gezi tekneleriyle ulaşabiliyor.

Sahilden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Dalgıç Kulübe'ye gelen ziyaretçiler, suyun 20 metre altına merdivenle inerek yaklaşık 50 metrekarelik cam kafeste binlerce balık türü ve diğer deniz canlılarını görebiliyor.

Bölgenin turizmine katkı sağlamak için yapılan alanı misafirler ücretsiz geziyor.

Ayrıca bölgede bulunan Port Sudan Akvaryum Müzesi, yöresel takıların yer aldığı Kültür Çarşısı, Mescid-i Kebir, Sengenib Milli Parkı ve Sevakin Adası, turistlerin ziyaret edebileceği mekanlar arasında yer alıyor.