Haber: Damla Oya Erman

Brüksel, Belçika'da bir turist, Pazar günü tarihi bir heykele tırmandı ve yanlışlıkla bir bölümünü kırdı, Brüksel polisi Insider'a yaptığı açıklamada söyledi. İlk olarak yerel gazete Het Nieuwsblad tarafından bildirilen olay.

Het Nieuwsblad tarafından yayınlanan bir videoda, beyaz bir gömlek ve siyah şort giymiş bir adamın heykelden inmeye çalıştığı görüldü. Polis, adamın İrlandalı olduğunu açıkladı.

Videonun ilerleyen bölümünde, adamın tuttuğu heykelin bir parçasının kırıldığı ve yere düştüğü görüldü. Adam daha sonra heykelden uzaklaşırken gösterildi.

Polis, heykelin bir aslan ve elinde meşale bulunan bir erkek figüründen oluştuğunu söyledi ve heykelin bir parçasının turist tarafından kırıldığını belirtti. Turist, yaklaşık 17.600 avro veya 18.750 dolar civarında maliyetle gerçekleştirilen üç yıllık bir restorasyon projesinin ardından sadece bir gün sonra heykeli kırdı, Het Nieusblad'a göre.

Polis, heykelin yakınında bulunan bir fast-food restoranında adamı gözaltına aldı, Het Niewsblad'a göre. Brüksel Borsası, adamın kırılan heykelin restorasyonunu ödemesini beklediğini söyledi.

Brüksel polisi, "Polis olay yerine geldi ve turisti biraz uzakta buldu. Geçici olarak polis nezaretinde tutuldu ve suçlamalarla yargılanacak" dedi ancak adamın kimliği hakkında ayrıntıları açıklamaktan kaçındı.

Heykelin restore eden ekibin bir parçası olan Nel Vandevennet, onarımların birkaç hafta veya hatta aylar süreceğini söyledi. "Heykellerin daha büyük bir saygı göreceğini düşünüyorduk. Bu yaşandığı için çok üzgünüz" dedi, Belçika yayıncısı VRT'ye.

Vandevennet, "Onarımlar çok para harcatacak çünkü işi gerçek zanaatkârların yapması gerekecek" diye ekledi.

Turistlerin yurtdışında kötü davrandığı ilk kez değil. Geçen yıl ekim ayında bir Amerikalı turist, Vatikan Müzesi'ni ziyaret sırasında iki heykeli kırdı ve yerlere fırlattı. Temmuz ayında bir turist, Roma'daki Colosseum'un bir bölümünü tahrip etti ve bir duvara "Ivan+Haley 23" yazmak için bir anahtar kullandı.