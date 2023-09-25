Haber: Beyza Betül Cihan

Türkiye'nin önde gelen enerji kaynaklarından Tüpraş, 1991 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı bir şirkettir. Tüpraş'ın BİST'e kayıtlı hisleri %49 oranındadır. Şirketin hisselerini elinde bulunduran hisarlar ve hisse oranları şu şekildedir: Enerji Yatırımları A.Ş %51, Koç Holding %77, Aygaz %20, Opet %3 ve %49'u halka açıktır.

Tüpraş, Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi olarak önemli bir depolama kapasitesine sahip ve enerji sektöründe etkin bir rol oynamaktadır. 1990 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilen Tüpraş, 2001 yılında Petkim Petrokimya Holding'i bünyesine katmıştır. Ancak 2004 yılında bir ihale sonucu Tüpraş, Tafneft ve Zorlu Grubu'na satılmıştır. Daha sonra bir dava nedeniyle ihale iptal edilmiş ve 2005 yılında Koç-Shell Grubu'na satılmıştır. Bu satış sonucu Tüpraş'ın sahipleri Koç Holding ve Shell olarak belirlendi.

Tüpraş, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılıyor ve enerji sektöründe lider olmak için büyük bir bilgi birikimine sahiptir. Koç ve Shell Grubu'nun elinde bulundurduğu faaliyetlerine devam eden Tüpraş, ülkenin petrol rafinasyonu ve enerji üretimi alanında yeniden bir rol oynamaya devam ediyor.