Haber: Dinçer Karacalar

Danışmanlık alacağınız kişinin uzman olduğunu gösteren bilgi, belge, cv'sini istemekten çekinmeyin. Hayatınızı etkileyen konularda danışmanlık aldığınız kişi çok önemlidir. Sosyal medyasını inceleyin, hakkında internet araştırmasını iyi yapın.

Astrolojik takıları alırken dikkat

Dr. Astrolog Şenay Devi, astrolojik takı ve yantra alanların çok dikkatli olması konusunda uyardı. Danışmanlık aldığınız kişinin sosyal medyasını yakından takip edin, birebir kendisine sorun, onun yönlendirdiği yerlerden alışveriş edin.

Astrodeha’nın tek online satış platformu olan astrodehastore’nın tek yetkili satıcısı benim, fakat benim markamın bile adını kullanıp yanlış yönlendirmeler yapıyorlar. Emin olmadan kimseye güvenmeyin.

İletişim bilgilerinden emin olun

AstrodehaStore'nin başka şubesi yok

Astrodeha ve Dr. Astrolog Şenay Devi online alışveriş mağazası "astrodehastore"dur. Başka bir bayi yada web sitemiz yoktur.

Herkes Her Yantrayı Kullanamaz

Astrolojik takı, doğal taşlar, yantra kişiye özel ve danışmanlık aldığınız kişi tarafından hazırlanır. Doğum haritası analizi yapılmadan hangi yantranın hangi formda ve elementte olduğu bilinemez.

Yantra Nedir ?

Yantra matematiksel hesaplamalar, astronomik ve astrolojik gözlemlerle trigonometri hesabı ile yapılan semboller uygulamasıdır.

5000 Yıllık Kadim Bir Öğretidir

Yantralar Türk medeniyetlerinde özellikle Osmanlı döneminde padişahlar tarafından tılsımlı gömlekler olarak özenle kullanılmıştır. Günümüzde de doğum haritanız incelenerek uygun sembol ve uygulamalarla hazırlanmaktadır. Yantra kişiye özel oniks, bakır, altın veya gümüş olarak element ve gezegen yerleşimlerine uygun olarak size özel yapılır.

Negatiflikleri İyileştirir Enerjinizi Yükseltir

Yantra, doğum haritanızda sizi sağlık, iş, aşkta zorlayan, engelleyen olayları, olumsuz yansımaları iyileştiren, enerjinizin yükselmesine yardımcı olan bir uygulamadır.