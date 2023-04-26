TUNUS AA- Nabul vilayetindeki Şeybe Vadisi, kuraklıktan dolayı son dönemde felaketi andıran bir tabloyla karşı karşıya.

Nabul Tarım Bölge Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, 1963'te inşa edilen Şeybe Barajı'nda su seviyesi son aylarda yüzde 0,1'e geriledi.

Bu oran, yaklaşık 3,8 milyon metreküp kapasiteli barajda 2 bin metreküp su miktarına denk geliyor.

Bölgede bol suya alışkın kaplumbağalar, barajın geniş alanından geriye kalan küçük su birikintisine ulaşmak için mücadele ederken yerde oluşan dip çamuru onlara engel oluyor.

Nabul'e bağlı Kurma kentinde yaşayan çevre aktivisti Yusuf el-Cerbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baraj suyundaki ciddi azalma nedeniyle yetkililer gelecek yaz mevsimi için çiftçileri, bölgede meşhur olan domates ve biber gibi büyük miktarlarda sulama gerektiren sebzeleri ekmemeleri konusunda uyardı." dedi.

Yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle kuraklığın süreceğini öngören Cerbi, sonbahar yağışlarıyla barajın eski haline dönmesini umduğunu belirtti.

"Bölgedeki hayvanlar, su kıtlığına alışmış durumda"

Çevre bilimi ve biyoçeşitlilik yönetimi araştırmacısı Abdulkadir el-Cebali, baraj sularının çekilmesinin kısa vadede bölgedeki biyoçeşitliliğin devamı için bir tehdit oluşturmadığı görüşünde.

Cebali, başta su kuşları ve su sürüngenleri olmak üzere bölgedeki canlıların yüzyıllardır yazları çok sıcak ve kurak geçen Kuzey Afrika iklimine uyum sağladığını söyledi.

Yağış azlığının sık yaşandığına dikkati çeken Cebali, "Bölgemizde ortalama her 3 yılın 2’si az yağışla geçer. Bölgedeki hayvanlar, su kıtlığına alışmış durumda ve zor şartlara uyum sağlama konusunda müthiş bir kapasiteye sahip." dedi.

Cebali, canlıların su kıtlığına karşı aldığı önlemlere ilişkin şunları söyledi:

"Birçok hayvan türü hayatta kalmak için her zaman sulak olan bölgelere göç ediyor ya da tatlı su kaplumbağaları gibi bazı türler yaz uykusuna geçmek gibi önlemler alıyor."

Tunuslu uzman, "Yaban hayatı için tehlike, kuraklığın peş peşe uzun yıllar sürmesi durumunda ortaya çıkar." değerlendirmesinde bulundu.