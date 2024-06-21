Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus'ta başarılı bir şekilde Türkçe dersi veren ve farklı etkinliklerle öğrencilere Türkçeyi sevdiren MEB öğretmenlerinden Doç. Dr. Eyüp Acar, Dr. Maksut Yıldırım ve Alptekin Salman'a teşekkür belgesi verdi.

Büyükelçi Demircan, başkent Tunus'ta yer alan Menzah Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kültürümüzün en önemli iletişim kaynağı Türkçemizin öğretilmesi elbette önemlidir. Bir dille bir yere girdiğinizde çok daha kalıcı oluyorsunuz. Bu anlamda Tunus'ta iki alanda ciddi başarılar var; başta öğretmenlerimiz burada birçok okulda seçmeli ders olarak Türkçeyi öğretiyorlar, ayrıca Türkçeyi öğretirken başka kültürel aktiviteleri de içine katarak Türkçe öğrenimine bir sempati oluşmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta Türk sinemasının diziler üzerinden etkili olduğunu vurgulayan Demircan, şunları kaydetti:

"Tunuslu insanların Türkiye'mize ve Türkçemize olan ilgileri yoğun. Bu ilgiyi desteklemek ve canlı tutmak ve hele biraz da dil eğitimi ile bu ilgiyi artırmak kıymetli olacaktır. Tunus insanının dile kabiliyeti var, Arapça ve Fransızca biliyorlar ve bundan kaynaklı İtalyanca, İspanyolca ve İngilizceye de yatkınlıkları var. Dizilerin etkisiyle Türkçe eğitiminin hızlandığının farkındayız, bu anlamda çok başarılı çalışmalar yapan öğretmenlerimiz oldu. Bu öğretmenlerimizi çabalarından dolayı taltif ettik. İnşallah çok daha artarak bütün yapılanları taçlandıracağımızgüzel hizmetlere muvaffak oluruz. Emeği geçen herkesi de tebrik ediyorum."

Tunus'ta 14 öğretmen lise ve üniversitelerde Türkçe dersi veriyor

Tunus'ta Zeytune ve Kartaca üniversitelerinde 5 yıl eğitim veren ve teşekkür belgesi alan Türkçe okutmanlarından Doç. Dr. Acar ise, Tunus’ta Türkçe dersi vermenin kendisi için büyük bir deneyim olduğunu Tunuslu öğrencilerin Türk dilini sevdiğini ve başarılı olduklarını söyledi.

Bu ülkede yaşadığı süre boyunca Türk kurumlarından her alanda destek aldıklarını vurgulayan Acar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tunus'ta okullarda 4'ü üniversitede, 10'u ise lisede olmak üzere 14 Türkçe hocası seçmeli Türkçe derslerine giriyor. Öğretmen ve okutman arkadaşlarımız Türkçe eğitimi için büyük gayret sarf ediyor. Bu dönemi de hocalarımızla beraber başarılı bir şekilde bitirmiş olduk. Tunus'taki çalışmalarımızdan dolayı Büyükelçiliğimiz bize bir teşekkür belgesi takdim ettiler, kendilerine bu anlamda çok çok teşekkür ediyorum. Bu belgeyi hem kendi hem de diğer arkadaşlarım adına da almış oluyorum. Ayrıca Tunus Yunus Emre Enstitüsüne de tabii ki çok teşekkür ederim. Kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi dahil birçok konuda bize destek oldular."

Türkiye ile Tunus arasında yapılan eğitim alanındaki işbirliği kapsamında, 2013 yılından bu yana ülkenin farklı şehirlerinde yer alan liselerde, MEB öğretmenleri tarafından Tunuslu öğrencilere Türk Dili ve Türk Kültürü dersleri veriliyor.