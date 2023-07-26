Tunus Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Muaz Teria, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Orman yangınlarına müdahale ettiklerini belirten Teria, “Silyana vilayetine bağlı Hammam Beyda Dağı'nda çıkan orman yangını şiddetli rüzgardan dolayı Beca vilayetine bağlı Tibar bölgesindeki ormanlık alanı da etkiledi. Ayrıca Gabes vilayetinde Şenine bölgesinde bir dizi ufak çaplı orman yangını devam ediyor. Binzert kentinde yer alan Cebel Gazale’de çıkan orman yangını da devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Cenduba vilayetine bağlı Tabarka kentindeki Malula Ormanı'nda 13 Temmuz’da çıkan yangının da söndürülmesi için çalıştıklarını belirten Teria, şiddetli rüzgarların işleri zorlaştırdığını vurguladı.

Orman yangınından etkilenen 170 kişi hastanelere kaldırıldı

Malula Ormanı'ndaki yangın söndürme çalışmalarına katılan Cenduba Vilayeti Sivil Savunma Bölge Müdürü Adil el-Ubeydi, AA muhabirine, yangından etkilenen 170 kişinin bölge hastanelerine kaldırıldığını söyledi.

Maddi kayıpların tespiti için komite oluşturulduğunu aktaran Ubeydi, yangına hızlı müdahale edildiği için can kaybının olmadığını kaydetti.

Bölge sakinlerinden Ahmed Saidi ise her yıl orman yangınlarına şahit olduklarını ama ilk defa yangının yerleşim bölgelerine ulaştığını söyledi.

450 hektar ormanlık alan zarar gördü

Tunuslu yetkililerin açıklamalarına göre, Malula Ormanı'ndaki yangında 450 hektar alanın zarar gördüğü belirtilmişti.

Ülkede geçen yıl haziran ve temmuzda çıkan 88 orman yangınında yaklaşık 3 bin hektar alan zarar görmüştü.

AA