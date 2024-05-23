Asliye Mahkemesi sözcüsü Muhammed Zeytune, Mosaïque FM radyosuna yaptığı açıklamada, mahkemenin Ceza Dairesinin, gazeteci Burhan Bessis ve Murad ez-Zugeydi'yi başkalarını karalamaya, maddi ve manevi zarara uğratmaya yönelik yalan haberler yaydığı gerekçesiyle 6'şar ay hapse çarptırdığını söyledi.

Zeytune, mahkemenin Bessis ve Zugeydi'yi aynı suçlamalarla yargılandıkları başka bir davada da yine 6'şar ay hapse mahkum ettiğini belirtti.

Özel IFM radyosunda sabah siyasi program sunucusu Burhan Bessis ve programdaki meslektaşı Murad ez-Zugeydi, başkalarını karalamak amacıyla bilgi sistemlerini kullanarak kişisel verileri içeren bilgileri ve gerçek dışı konuları yayınlamak suçlamasıyla 11 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.