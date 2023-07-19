Fabrika işçisiyken hastalanan 32 yaşındaki Nasri, sağlığı işe dönmesine izin vermeyince evde kendi imkanlarıyla ürettiği İtalyan tatlısını Nabel plajlarında satarak geçimini sağlamaya başladı.

Tunus’un geleneksel kıyafetlerinden "dangeri" giyen ve başına Tunusluların "şaşiye" dedikleri fesi takan Nasri, sempatik tavırlarıyla kısa sürede Nabel sahilinin tanınan bir siması haline geldi.

4 ay işsiz kalınca kendi işini yapmaya karar verdi

Nasri, Tunus’un kültür, medeniyet ve geleneklerini tanıtmak için farklı bölgelerden geleneksel elbiseler giymeye devam edeceğini belirtti.

Yıllarca bir fabrikada çalıştığını, ancak sağlık sorunları nedeniyle işini kaybettiğini aktaran Nasri, yaklaşık 4 ay işsiz kaldığını ve bu süreçte çektiği ekonomik sıkıntıların onu umutsuzluğa ittiğini söyledi.

Bu dönemde birçok iş başvurusunda bulunduğunu kaydeden Nasri, "Tam umutlarımı kaybetmek üzereyken düşük bütçeyle kendi işimi yapabileceğimi düşünmeye başladım. Nabel sahilinde birçok seyyar satıcı var, ben de evde hazırlayacağım tatlıları orada satabileceğimi eşime anlattım. Ablam ve en yakın arkadaşımla da istişare ettikten sonra artık kararımı vermiştim; Nabel’in kıyı kesiminde serinlemek için gelen halka ve orada çalışan denizcilere evde hazırlayacağım tiramisu tatlılarını satmak." ifadelerini kullandı.

Kahveye batırılmış bisküvileri İtalyan mascarpone peyniriyle birleştirdiğini ve bu şekilde hazırladığı tiramisu tatlılarını müşterilerine sunduğunu söyleyen Nasri, şöyle devam etti:

"Eşim ve bir oğlumla oturduğumuz evin kirası için ayırdığımız parayla bu işe atıldım. İşe başlamadan önce kısa süre halk eğitim merkezinde pastacılık eğitimi aldım. Eğitim sürecinin ardından en iyi tatlıları yapmak için taze ve kaliteli ürünleri kullanmaya başladım. Kısa zamanda yaptığım tatlıyı beğenenlerin desteğiyle iyi bir müşteri potansiyeli yakaladım."

"Bayan Tiramisu"

Nasri, kendisinden sık sık alışveriş yapan sadık müşterilerinden birinin ona her defasında “Bayan Tiramisu” diye seslenmesi üzerine bu isimle Nabel sahilinde tanınan biri haline geldiğini dile getirdi.

Başarısını zorluklara rağmen devamlı yüzünden gülümsemeyi eksik etmemesine ve ailesinin desteğine bağlayan Tunuslu genç kadın, "Olumsuzlukları hiçbir zaman umursamadım, her zaman başarabileceğime inanıyorum ve bu azmimi kaybetmiyorum. Arkama bakmadan her zaman ileriye dönük işimi sürdürüyorum." dedi.

Yaptığı tatlıları daha profesyonel şartlarda hazırlamayı hedeflediğini belirten Nasri, "Kendimi ülkeme tanıtmak, şehirler ve ülkeler arasında dolaşmak istiyorum. Bu yüzden her seferinde belirli bir bölgeyi temsil eden geleneksel kostümler giyiyorum. Böylece Tunus’un kültürünü, medeniyetini ve geleneklerini tanıtabilirim." diye konuştu.

AA