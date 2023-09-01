TUNUS (AA)

Tunus İçişleri Bakanlığı, iki Bakan'ın telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Tunus ile İtalya İçişleri Bakanları, Sahra Altı Afrika ve Sahel ülkelerinden Avrupa’ya gelen düzensiz göçmenlerin kendi ülkelerine geçişlerini kolaylaştırmak ve düzensiz göçle ortak mücadele için iki ülke arasında bilgi paylaşımının devam etmesi konusunda anlaştı.

Özellikle insan kaçakçılığı yapan suç şebekelerinin ortaya çıkarılması için işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği belirtilirken iki ülke güvenlik birimlerinin söz konusu suç şebekeleriyle mücadele ve düzensiz göç yollarını engellemede ortak çalışmasının önemi vurgulandı.

İtalya "düzensiz göç" konulu konferans düzenlemişti

Düzensiz göçmenlerin önceki yıllara nazaran bu yıl daha fazla olduğu İtalya, yasa dışı göçle mücadele ve Afrika'yı kalkındırma konularını görüşmek amacıyla 23 Temmuz'da Akdeniz ülkeleri liderlerinin katılımıyla "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na" ev sahipliği yapmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Cezayir ve Libya'nın ortasında yer alan Tunus, İtalya'nın güneydeki adalarına yakın olması sebebiyle düzensiz göçmenler için bir geçiş rotası.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Her yıl çok sayıda Afrikalı göçmen Avrupa hayaliyle çıktıkları deniz yolculuğunda can veriyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 binden fazla kişi öldü ya da denizde kayboldu.

AA