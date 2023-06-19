İstanbul

Tunus, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Büyükelçisinin konutuna baskın düzenlendiğini duyurarak saldırıyı kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hartum'da silahlı bir grubun, Tunus'un Hartum Büyükelçisi Şefik Hacci'nin konutuna baskın yaptığı ve eşyalarını yağmaladığı belirtildi.

Açıklamada, silahlı grupların bu yaptıklarının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin açıkça ihlali olduğu, diplomatik misyonlara ait binalara saygıyı ihlal ettiği belirtildi.

Baskının kınandığı açıklamada, saldırganların bulunması ve yargılanması çağrısında bulunuldu. Sudan'da çatışmaların durması, halkın çıkarlarının önde tutulması ve sağduyulu davranılması çağrısı yapıldı.

Hartum'da görev yapan Büyükelçi ve diplomatlar ile çok sayıda Tunuslu, nisan ayında tahliye edilmişti.

Arap Parlamentosu, baskını kınadı

Arap Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın başkenti Hartum'da, Tunus'un Hartum Büyükelçisi Şefik Hacci'nin konutuna baskın düzenlenmesi kınandı, diplomatik misyonlara saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Sudan makamlarından ülkenin içinde bulunduğu zor şartlarda görevlerini yerine getirmelerine imkan sağlamak amacıyla diplomatik misyonların güvenliğini temin etmesi istendi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, silahlı bir grubun, Hartum Büyükelçisi Şefik Hacci'nin konutuna baskın yaptığı ve eşyalarını yağmaladığı belirtilmişti.

Hartum'da görev yapan Büyükelçi ve diplomatlar ile çok sayıda Tunuslu, nisan ayında tahliye edilmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık bin kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.

AA