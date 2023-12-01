Ankara

Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genç araştırmacıların bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini harekete geçirmek amacıyla, "TÜBİTAK STAR Lisans 2023" çağrısı başvurularının başladığını hatırlattı.

Programın, gençlerin AR-GE ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmeleri için büyük fırsat sunduğunu bildiren Kacır, "Lisans öğrencilerimizi bu fırsattan yararlanmaya ve Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu yıl toplam 1410 proje içinden seçim yapabileceksiniz. Son başvuru tarihi 11 Aralık'tır." ifadesini kullandı.

Kacır, paylaşımında, programın detaylarının yer aldığı "star.tubitak.gov.tr" ve başvuru linki olan "https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm" adreslerine de yer verdi.