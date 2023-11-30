Haber: Mert Osman Erman

Şirket, "oluşturulan ve bir daha kullanılmayan" hesaplarla başlamak üzere aşamalı bir yaklaşım benimseyeceğini belirtti.

Hesabınıza sadece giriş yapmak veya bir e-posta göndermek, hesabın aktif kalması için yeterli olmalıdır.

Google, bu değişikliğin güvenlik nedeniyle olduğunu belirterek, unutulmuş ve kullanılmayan hesapların daha olası bir şekilde tehlikeye atılabileceğini vurguladı.

Google hesabı, kullanıcılara aynı kullanıcı adı ve şifre ile Gmail gibi çoğu Google ürününe, video paylaşım sitesi YouTube gibi, erişim sağlar.

Teknoloji devi, Mayıs ayında yayımlanan bir blog yazısında eski hesapların daha savunmasız olma nedeninin, genellikle eski veya tekrar kullanılan şifrelere güvenmeleri ve genellikle iki faktörlü kimlik doğrulamanın yapılmamış olması olduğunu söyledi.

Bir hesap kötüye kullanıldığında, kimlik hırsızlığından kötü amaçlı içerik ve istenmeyen postalara kadar her türlü amaç için kullanılabilir.

Hesabınızı nasıl koruyabilirsiniz?

Çoğu durumda, giriş yapmak, Google hesabınızı başka iki yıl boyunca aktif tutmak için yeterli olacaktır.

Google ayrıca, Google Drive kullanarak bir e-posta okuma veya gönderme veya YouTube videosu izleme gibi şeylerin de yardımcı olabileceğini belirtti.

Giriş yaptıktan sonra, hesabınızla ilişkilendirilmiş bir kurtarma e-posta adresine sahip olmak iyi bir fikirdir - bu, bildirimleri alabilmenizi sağlar.

Kurtarma e-posta adresi, şifrenizi unuttuğunuzda sıfırlamanıza yardımcı olan bir adrestir.

Google, hem etkilenecek hesapların hem de kurtarma e-posta adreslerinin yakında silinme konusunda uyarıldığını belirtti. Ayrıca, insanlara fotoğraflarınızın ve diğer içeriklerinizin silinmemesi için her iki yılda bir özellikle Google Fotoğraflar'a giriş yapmaları gerekeceği konusunda uyarılıyor. Yine uyarı alacaksınız.

Şirket, birinin işi veya okulu tarafından oluşturulan Google hesaplarının silme politikasından etkilenmeyeceğini söyledi.

Bir devam eden Google hizmeti veya aboneliği satın almış olan hesaplar veya Google'ın Aile Bağlantısı özelliğini kullanarak bir çocuğun aktif hesabını yöneten hesaplar, silme politikasından muaf tutulanlar arasındadır.

Kullanıcılar, hesaplarına yakın zamanda giriş yaptılarsa endişelenmemelidir, çünkü bu, hesabın aktif kabul edileceği ve silinmeyeceği anlamına gelir.

