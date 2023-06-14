Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla her yıl geleneksel olarak verilen "Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"ne başvurular başladı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 58'incisi düzenlenen ve ismi Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak değişen "100. Yıl Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri", 4 kategoride verilecek. Başvurular 24 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Teşvik ödülüne bireysel başvuru yapılabilirken, bilim, özel ve hizmet ödüllerine belirtilen koşulları taşıyan kişi ve kurumların aday göstermesi gerekiyor. Hizmet ödülüne hayatta olmayan kişiler de aday gösterilebiliyor.

Başvurunun detaylarına "oduller.tubitak.gov.tr" internet sitesinden erişilebiliyor.

AA