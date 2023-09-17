Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, PTT, Çukurova Belediyespor ve Karayolları'nın katıldığı dörtlü turnuvanın son gününde maçlar, Adana'da ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Günün ilk maçında Karayolları, PTT'yi 16-25, 28-26, 25-22 ve 25-19'luk setler sonucu 3-1 mağlup etti.

İkinci maçta ise Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Çukurova Belediyespor karşısında 18-25, 20-25, 25-23, 25-21 ve 15-10'luk setler sonucunda sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla turnuvayı 2 galibiyetle kapatan takımlardan Çukurova Belediyespor 7 puanla şampiyon oldu.

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ise topladığı 5 puanla ikinci sırada yer aldı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve TSYD Adana Şube Başkan Vekili Engin Kanber, şampiyon takıma kupa ve plaket verdi.

Ayrıca, turnuvaya katılan diğer takımlara da teşekkür plaketi verildi.

AA