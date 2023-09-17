5. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ortaladığı topa, sağ çaprazdan Erdoğan Yeşilyurt vurdu. Bu topu kale önünde topuğuyla kaleye yönlendiren Van De Streek'in vuruşunda kaleciyi geçen meşin yuvarlağı çizgiden son anda Serdar Aziz uzaklaştırdı.

10. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı korneri sağ kenardan Szymanski kullandı. Topa iyi yükselen Dzeko'nun vuruşunda top üstten auta gitti.

31. dakikada konuk ekibi öne geçiren gol geldi. Orta sahada Szymanski ile girdiği ikili mücadeleden galip gelen Saric, topu Van De Streek'e aktardı. Bu oyuncunun derin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Buksa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

34. dakikada sağ çizgiden ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Szymanski, kontrol edip vurdu. Meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarparak oyun alanına döndü.

35. dakikada Szymanski bu kez sağ çaprazdan şutunu çekti. Dzeko'nun ayağına da çarpan topu kaleci kontrol etti.

38. dakikada konuk ekip ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kenardan Bünyamin Balcı'nın ortaladığı topa iyi yükselen Van De Streek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta yöneldi.

45. dakikada sol çizgiden kullanılan serbest atışta Tadic'in ceza sahasına yönlendirdiği topu Becao kafayla vurarak arka direğe gönderdi. Tadic'in çizgiden tekrar kale önüne gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü Dzeko kaydetti. Ferdi Kadıoğlu'nun sol kenardan ortaladığı topa Serdar Aziz kafayla dokunarak arka direğe gönderdi. Dzeko'nun uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakemin ofsayt gerekçesiyle vermediği gol, VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı: 1-1.

İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

İkinci yarıda Fenerbahçe'yi öne geçiren gol 56. dakikada geldi. Üst üste gelişen ataklar sonucu sol çizgide topla buluşan Dzeko'nun arka direğe doğru ortaladığı topa İrfan Can Kahveci iyi yükselerek kafayı vurdu. Kalecinin müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek ağlara gitti: 2-1.

59. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Jhezkel'in sol çaprazdan şutunda, topu kaleci Livakovic uzaklaştırdı.

63. dakikada Dzeko'nun sağ kenara gönderdiği topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası arka direğe gönderdiği topa Szymanski vurmaya çalıştı. Top terse dönerek tehlike alanından uzaklaştı.

64. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza alanı sol çaprazında buluşan Buksa'nın yakın köşeye sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

70. dakikada Dzeko'nun sol çapraz arka direğe gönderdiği topa Tadic dokunarak içeri gönderdi. Bu topa yükselen İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

73. dakikada orta sahada kazanılan topu iyi kullanarak ileri gönderen Dzeko'nun pasında topla buluşup kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci zorlukla çelerek kornere gönderdi.

79. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçtiği golü Szymanski'nin ayağından buldu. Dzeko'nun ceza sahası içinde vurduğu topu kaleci çelerek kornere gönderdi. Sağ kenardan kullanılan kornerde topla sağ çaprazda buluşan Szymanski'nin soluna alarak çektiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

90+2. dakikada kale vuruşu kullanan kaleci Livakovic'in gönderdiği topla ceza sahası önünde Dzeko buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci kornere yolladı.

Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle bu sezon oynadığı 10. resmi müsabakayı da kazanmayı başardı.

Beraberlik golü VAR'la geldi

Fenerbahçe'nin beraberlik golü VAR kararı sonucunda geldi.

Müsabakanın 45+1. dakikada Edin Dzeko ile bulduğu golde hakem ofsayt gerekçesiyle gol kararı vermedi.

Ardından VAR kontrolü gerçekleştirildi ve 45+3. dakikada gol kararı çıktı.

Szymanski'den galibiyet golü

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, galibiyet golüne imza attı.

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve skor katkısıyla dikkati çeken 24 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor maçı öncesinde Avrupa kupalarında 3 gol 3 asist, ligde ise 1 gol 1 asist ile oynuyordu.

Antalaspor maçında galibiyet golünü bulmayı başaran Szymanski, ligdeki gol sayısını da 2'ye yükseltti.

Dzeko, skor katkısını sürdürdü

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligdeki 4. golüne ulaştı.

Ligde geriden kalan 3 maçta 3 golü bulunan 37 yaşındaki oyuncu, 4. maçında da gol atmayı başardı.

Gaziantep'e 2, Samsunspor'a da 1 gol atan Dzeko, MKE Ankaragücü maçında ise takımının tek sayısında pası veren isim olmuştu.

Antalyaspor maçında takımını öne geçiren golde yine pası veren isim olan Dzeko, bu performansıyla ligde oynadığı tüm maçlarda skor katkısı verdi.

Cengiz Ünder sakatlandı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Antalyaspor maçının hemen başında sakatlık geçirdi.

Müsabakanın 2. dakikasında yaşadığı bir pozisyon sonrasında aynı dakika içinde kendisini yere bırakan 26 yaşındaki oyuncu, oyuna devam edemedi.

Cengiz, 5. dakikada kenara gelirken, İrfan Can Kahveci oyuna dahil edildi.

İrfan Can Kahveci, ligde siftah yaptı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, ligde ilk golünü attı.

Sezona oldukça etkili başlayan tecrübeli orta saha, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında 4 gol kaydetmişti.

Maçın 56. dakikasında Antalyaspor ağlarını havalandırarak takımını öne geçiren 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligdeki ilk golüne imza attı ve toplamda 5 gole ulaştı.

AA