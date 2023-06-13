İSTANBUL- Türkiye’nin ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınması için 73 yıldan bu yana değer yaratan TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), Türkiye’nin kültürel gelişimine yönelik desteğini sürdürüyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali kapsamındaki konserlere 1990 yılından bu yana sponsor olan Banka, 2018 yılında IKSV iş birliği ile başlattığı “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonu” ile Türkiye’yi uluslararası sahnelerde temsil edecek genç kadın müzisyenlerin yurt dışı eğitimlerini destekliyor. Bugüne kadar 90 genç müzisyenin hayatında fark yaratan Yarının Kadın Yıldızları projesi, festival izleyicilerinin de desteğiyle her geçen yıl daha da güçleniyor. Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’ndan yararlanmaya hak kazanan seçkin gençler çalgı, şan ve şeflik alanlarındaki uluslararası kariyerlerini ileri taşırken, dünya sahnelerindeki performanslarıyla Türkiye’nin kültür elçiliğini de üstleniyorlar.

TSKB bu yıl, Yarının Kadın Yıldızları projesini bir adım ileriye taşıyarak, ülkemizin klasik müzik literatürüne katkı sağlamak ve genç müzisyenlerin eser üretimini desteklemek amacıyla bir beste siparişinde bulundu. Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına, İKSV ve TSKB’nin desteğiyle genç müzisyen Cem Esen’in Türkiye’ye kazandırdığı “A Piece to Joy - Mutluluğa Bir Eser” isimli bestenin dünya prömiyeri 11 Haziran Pazar günü Süreyya Operası’nda gerçekleşti. Piyano ve viyolonsel için bestelenen eser, 2023 yılında Yarının Kadın Yıldızları fonundan yararlanmaya hak kazanan genç müzisyenler tarafından seslendirildi.

Yarının Kadın Yıldızları konserinde, başarılı keman sanatçısı Veriko Tchumburidze onur konuğu olarak genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı.

HABER: GİZEM ÇAKAL