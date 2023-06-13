MUĞLA- FWTR Yapımcısı Sayın Emrah Kayihan, Konuk severliklerinden dolayı Drd Hotels sahibi ve iş insanı Sayın Hakan Aydın’a ve tüm ekibine sonsuz teşekkürlerini sundu.

Organizasyonda ayrıca event sponsor olan Umay Cosmetics markası The Further ürünleri de mankenler eşliğinde sergilendi.

Organizasyon defileleri içierisinde Elıza Korn bikini mayo ürünleri ile Tilla Resort Wear koleksiyonları oldukça fazla ilgi gördü. Ortam ve Plaj çanta ürünleri ile Hk Collectıon da çok dikkat çekti. İlayda Emir koleksiyonu ise yaz konsepti ile erkek takım elbiselerini kadın takım elbiselerine uyarladı oldukça beğeni topladı.

FASHION WEEK TÜRKİYE, her yıl 2 milyon dan fazla şirkete ulaşıyor, binlerce firmaya tanıtım alanları sağlıyor, 3 milyar dan fazla kullanıcıya ulaşıyor. Kendi ülkesine milyonlarca turist ve müşteri kazandırıyor. Kültür ve turizm etkinlikleri ile 81 şehirde aktif organizasyonlar düzenliyor.

HABER: SUAT ÜNAL