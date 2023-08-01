Haber: Mert Osman Erman

Eski ABD başkanı son dört ay içinde iki kez suçlandı - bir kez New York'ta iddia edilen finansal suçlar nedeniyle ve bir kez federal mahkemede hassas hükümet belgelerini yanlış kullanmak ve bir soruşturmayı engellemekle suçlanarak.

Muhtemelen 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik suçlamalarla üçüncü ve Georgia'da 2020 yenilgisini tersine çevirmek için devlet yetkililerini baskı yapmakla ilgili dördüncü bir suçlama noktasında olabilir.

Tüm bu süreçte, Trump'un kampanyası sadece durmaksızın devam etmedi, aynı zamanda başarıyla ilerledi.

31 Temmuz'dan itibaren yapılan anketlerin ortalaması, en yakın rakibi Florida Valisi Ron DeSantis'e göre 37 puanlık bir farkla, güçlü bir liderlik olduğunu gösteriyor.

14 adayın yarıştığı kalabalık alanda hiç kimse %6'nın üzerinde bir destek alamadı ve yarısından fazlası %1'in bile altında kaldı. Ancak Şubat ortalarında, Trump'un anketlerin ortalamasında DeSantis'e göre liderliği sadece iki puandı (41% ile 39%). Ancak bu, Florida valisinin şu ana kadarki en yüksek noktasıydı. Yıldızı solarken ve anket numaraları düşerken, Trump'un desteği sağlam bir şekilde kalmıştır.

Ve Nisan ayının ilk haftasında getirilen ilk suçlama - Trump'u eski ABD başkanı olarak karşı karşıya getiren ilk kişi yapan - aslında büyümüştür.

Anketlerin ortalamasına göre, o ilk tutuklama ve mahkeme duruşmasından beri, Trump, Cumhuriyetçi seçmenlerinin çoğunluğunun ilk tercihi olmuştur.

Çoğu Cumhuriyetçi seçmen suçlamaları politik olarak motive edilmiş olarak görüyor

Ipsos'un ABD kamu işleri başkanı Clifford Young'a göre, Donald Trump ile destekçileri arasındaki bağ - Cumhuriyetçi seçmenin %40 ila %45'ini kapsayan bir oran - kırılması zor olacaktır.

"Onlar dünyayı onun gözünden görüyorlar," diyor. "Onun tabanı, ona haksızlık yapıldığına inanıyor. Suçlamaların politik olarak motive edildiğine inanıyorlar."

Trump, gizli belgeleri yasa dışı olarak elinde tutmak suçlamasıyla suçlandıktan sonra, BBC, eski başkan hakkındaki görüşlerini Cumhuriyetçi seçmen paneli ile konuştu ve benzer duygulara rastladı.

Arizona'dan 61 yaşındaki Trump destekçisi Rom Solene şunları söyledi: "Bu, Bay Trump'ı başkanlık yarışından çıkarmak için açıkça bir girişimdir. Ve bu, diğerlerinin, dahil olmak üzere Bay Biden'ın, kendi ülkelerimizde gizli belgelerle yakalanmış olduklarını düşünürsek, ulusumuz için üzücü bir gündür."

New Yorklu 21 yaşındaki Luke Gordon gibi Cumhuriyetçiler bile Trump'un Beyaz Saray'ı geri alma girişimine destek vermiyor, ancak suçlamayı bazı şüphecilikle karşılıyor.

Gordon şunları söyledi: "Suçlamalardaki meşruiyeti kuşkulanmıyorum ve Trump'un eylemlerini savunmuyorum. Ancak onun yargılanmasının ve soruşturulmasının ardındaki motivasyonlar ciddi bir endişe kaynağı."

BBC'nin ortağı CBS News tarafından yapılan bir Haziran anketi, bu noktayı açıkça gösteriyor.

Olası Cumhuriyetçi seçmenlerin %76'sı, gizli belgelerle ilgili suçlamanın "politik olarak motive edilmiş" olduğunu söyledi

Bu seçmenlerin %38'i, eski başkanın ofisten ayrıldıktan sonra nükleer veya askeri belgeleri tutması, ulusal güvenlik riski oluşturacağını düşünüyordu. ABD halkının tamamında bu oran %80'dir.

Cumhuriyetçi seçmenlerin %61'i, Trump'un suçlamalarının onun hakkındaki görüşlerini değiştirmediğini, %14'ü ise onu daha olumlu gördüğünü söyledi.

"Gerçekten iki Amerika ve iki farklı kabarcıkla uğraşıyoruz," diyor Young. "Bir kabarcık Trump'ün davranışını yasadışı olarak görüyor. Ve diğer bir kabarcık onu kendi şampiyonları olarak görüyor - ve bu yüzden saldırıya uğradığını düşünüyorlar."

Davalarda ve mahkumiyetlerde Trump'un desteği etkilenebilir mi?

Bu dinamik göz önüne alındığında, üçüncü veya hatta dördüncü bir suçlama ile Cumhuriyetçi başkanlık yarışının manzarasını belirgin bir şekilde değiştirecek çok az kanıt bulunmaktadır.

Örneğin, Trump'u 2020 seçim sonuçlarına meydan okumak için suçlamak, Mart ayında CNN tarafından yapılan bir ankete göre, Cumhuriyetçilerin %84'ünün, Joe Biden'ın 2020 seçimini "meşru" olarak kazanmadığını paylaştığı bir duruma uygun düşmeyebilir.

Bu, Cumhuriyetçi rakipleri için ciddi bir sorundur çünkü anketörlerin %60'ına kadar olan Cumhuriyetçi seçmeni, başka bir adayı desteklemeye ikna edilebileceğini veya Trump'u asla desteklemeyeceğini söylüyor.

Çoğu, eski başkanı yasadışı eylemler nedeniyle eleştirmekten kaçındı, tabanını üzeceğini bilerek, ancak seçmenlerin neden onları seçmeleri gerektiği konusunda zorlandılar.

Eğer Trump'un suçlamaları politik olarak motivasyonlu olarak algılanıyorsa, gelecek yılın büyük sorusu, davalarda ve olası mahkumiyetlerde ABD halkının keskin partizan ayrımlarını nihayetinde etkileyip etkilemeyeceğidir.

2024'ün ilk yarısında, Trump, davalardaki duruşmalar ve görünüşlerle uğraşmak zorunda kalacak ve her biri haftalar sürebilir. Cuma günü suçlu bulunsa ve hüküm giyse bile, başkanlık kampanyasına son vermeyeceğini söyledi.

Bu, ABD siyasetinde keşfedilmemiş bir alan olsa da, Young, izlenecek temel "liderlik göstergelerinin", Trump'un anketlerdeki desteklenme durumu ve "seçilebilirlik" - yani Beyaz Saray'ı geri kazanma şansı - olacağını söylüyor.

Eğer öyleyse, bu, Trump'un desteklenmesinin, onun sekiz yıllık kamusal alandaki diğer tüm tartışmaların yanı sıra, suçlamaların dizisinin etkilemediği bir şekilde erozyona uğraması anlamına gelebilir.

Ancak şu an için, erken yapılan baş başa anketler, Trump'un mevcut başkanla yakın bir mesafede olduğunu gösteriyor. Son Economist-YouGov anketine göre, Joe Biden, Mr. Trump'a karşı 44-40 önde. Morning Consult, Demokratın 2 puan önünde olduğunu, 43-41 olarak gösterdi. Her iki öncülük de hata payı içinde.

Bu, tanıdık partizan savaş çizgilerinin zaten çizildiğini gösteriyor ve 2024 seçimlerinin, Mr. Trump'la ilgili iki önceki yarış gibi, dar bir şekilde karar verileceğini gösteriyor.