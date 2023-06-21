Ankara

Fox News'e verdiği röportajda Trump, ülkedeki suç oranlarının azalması için ölüm cezası dahil daha sert uygulamaların getirilmesi gerektiğini belirtti.

Program sunucusu Bret Baier'in, 2018 yılında Trump'ın af yetkisini kullanarak salıverdiği uyuşturucu ticareti hükümlüsü Alice Johnson’a atıf yapması ve onun da ölüm cezasına çarptırılanlar arasında olacağını hatırlatması üzerine ise Donald Trump, böyle bir ceza yürürlükte olsaydı Johnson’ın suç işlemekten kaçınacağını savundu.

Trump, uyuşturucuyu durdurmanın tek yolunun, ticaretini yapan kişilere ölüm cezası verilmesi olduğunu kaydetti.

Uyuşturucu ticareti yapma ve kara para aklama suçlamasıyla 1996 yılında hapse atılan Alice Johnson, 2018 yılında Trump'ın özel af yetkisiyle salıverilmişti.

AA