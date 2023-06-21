HABER: DİNÇER KARACALAR

DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty” bu hafta özel gündemiyle müzik dünyasının nabzını tutacak.

Fatih Erkoç, 90’lar müziğinin sırlarını anlattı… Şevval Sam neden 600 yaşına kadar yaşamak istediğini söyledi. Yusuf Güney’in büyük ilgi gördüğü Yunanistan konserinde neler yaşandı? Uğur Arslan, “Afara” gösterisinde duygusal anlar yaşattı. Arzu Yanardağ ve aşkının ayrılık öncesi son programında neler yaşandı? Ve “50 fifty”nin stüdyo konuğu Yılmaz Taner’den Emel Yalçın’a özel açıklamalar

Konserler, yeni klipler ve son haberlerle müzik dünyasının nabzını tutacak “50 fifty” 22 Haziran Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günü DreamTürk TV ekranlarında…