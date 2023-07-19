New York

Florida’da Fort Pierce’deki federal mahkemede görülen duruşmaya Trump katılmadı.

Trump’ın avukatları ile savcılık tarafının hazır bulunduğu ön duruşmada Yargıç Aileen M. Cannon'a yargılamanın ne zaman başlaması konusunda tezler ortaya kondu.

Savcılığın avukatları yargılamanın aralıkta başlaması talebini iletirken, Trump’ın avukatları ise 2024 Başkanlık seçimleri nedeniyle seçim tarihinden sonraya bırakılması konusunda ısrar etti.

Trump tarafı, seçim sürecinde yargılamanın adil olmayacağını savunurken, savcılık ise şu an Cumhuriyetçi adaylar içinde açık farkla önde giden Trump’ın seçimleri kazanması durumunda başkanlık yetkisini kullanarak davadan kendini muaf tutabileceğini veya Adalet bakanına iptal ettirebileceğini öne sürdü.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren ön duruşma sonunda Yargıç Cannon, yargılamanın ne zaman başlayacağı konusunda ileri bir tarihte karar vereceğini belirtti.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'i, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Trump, daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

AA